Neben dem Durlacher Altstadtfest und Das Fest gilt auch das Stadtfest in Karlsruhe als eines der beliebtesten Veranstaltungen innerhalb der Fächerstadt.

Nachdem bereits im Jahr 2021 wieder das Stadtfest in Karlsruhe stattfinden konnte, steht dem Spektakel auch im Jahr 2022 nichts mehr im Weg - trotz Corona. Gestartet wird am 8. Oktober, ab 11 Uhr. Denn da wird die Bühne am Karlsruher Marktplatz bereits mit Live-Musik bespielt. Kurz darauf öffnen auch schon die 25 verschiedenen Restaurants, Essen- und Getränkestände, die sich in der kompletten Innenstadt verteilen.

Das Karlsruher Stadtfest findet 2022 vom 8. bis 9. Oktober statt. | Bild: KME

Ab 13.30 Uhr kämpfen sechs Bands außerdem um den Titel "Beste Coverband der Region“ und "Beste Band mit eigenen Songs“. Zu gewinnen gibt es die "Goldene Gitarre“. Den kompletten Flyer zum Stadtfest Karlsruhe gibt es hier.

Darüber hinaus bieten zum Beispiel der Botanische Garten und andere Sehenswürdigkeiten im Rahmen des Karlsruher Stadtfestes 2022 auch Führungen an.

Stadtfest Karlsruhe 2022 Programm - Bühne

Am Samstag gibt es am Marktplatz von 11 Uhr bis 20 Uhr was auf die Ohren. Am Sonntag startet das Programm um 12 Uhr und endet um 17.30 Uhr.

Stadtfest Karlsruhe am Samstag: Bühne

11 Uhr | DJ & Moderation Jan Zipperer

13.30 Uhr | Toni Mogens (Goldene Gitarre)

14.30 Uhr | REFLƎCTIONS (Goldene Gitarre)

15.30 Uhr | Barfuss (Goldene Gitarre)

16.30 Uhr | Uptown Band (Goldene Gitarre)

17.30 Uhr | The Sciences (Goldene Gitarre)

18.30 Uhr | ORION – A Metallica Experience (Goldene Gitarre)

20 Uhr | Knutschfleck

Am Karlsruher Stadtfest wird es sowohl am Marktplatz als auch hinter der Postgalerie eine Bühne geben. | Bild: KME

Stadtfest Karlsruhe am Sonntag: Bühne

12 Uhr | DJ & Moderation Jan Zipperer

13 Uhr | ParkWalker

14.30 Uhr | FANCITY

16 Uhr | Gablonzky Beat

17.30 Uhr | The Curbside Prophets

Stadtfest Karlsruhe 2022 - verkaufsoffener Sonntag

Von 13 Uhr bis 18 Uhr öffnen die Geschäfte am Sonntag, den 9. Oktober, ihre Pforten. Mitmachen tun alle Läden zwischen Kriegsstraße und Karlsruher Schloss und dem Einkaufszentrum in der Innenstadt. So locken zum Beispiel der "Herbst-Street-Markt" in der Waldstraße und das Straßenfest in der Herrenstraße nicht nur mit Rabatten, sondern auch mit Drinks, Musik und Mitmachaktionen. Auch Fingerfood und Modenschauen wird es am verkaufsoffenen Sonntag in Karlsruhe geben. Welche Geschäfte explizit was anbieten, erfahrt ihr auf der Seite karlsruhe-erleben.de.

Effekte meets Stadtfest Karlsruhe 2022

Auf dem Kronenplatz findet im Rahmen der Effekte-Veranstaltung am 8. Oktober, von 19 bis 21.30 Uhr, ein "Live-Coding-Event" statt. Hier haben Besucher die Möglichkeit, ein wenig hinter die Fassade der Nachwuchskünstler und Musikinformatiker der Karlsruher Hochschulen zu blicken. Das heißt: von elektronischen Klängen, abstrakten Bildwelten und Performances ist alles mit dabei.

Die Stationen auf dem Karlsruher Stadtfest | Bild: KME/Screenshot

Streetfood-Schmeckfestival beim Stadtfest Karlsruhe 2022

Neben der normalen Gastronomie wird an der Postgalerie in Karlsruhe das Schmeckfestival stattfinden. Zirka 30 verschiedene Stände werden hier ihre Speisen und Getränke anbieten. Musikalische Feinkost kommt von der Bühne des Radiosenders "neue Welle". Auch die Postgalerie hat am 9. Oktober zum Shoppen geöffnet.

Kleinkunst auf dem Stadtfest Karlsruhe 2022

Auch in diesem Jahr werden auf der Kaiserstraße, zwischen 13 Uhr und 18 Uhr, diverse Walking-Acts die Besucher erfreuen. Weitere Showprogramme von Kleinkünstlern wird es außerdem an vier festen Stationen entlang der Kaiserstraße geben.

Ein Walking Act auf dem Stadtfest in Karlsruhe 2021. | Bild: Thomas Riedel

Station 1: 08. und 09. Oktober 2022 | Kaiserstraße / Lammstraße - Circus unARTiq

Station 2: 08. und 09. Oktober 2022 | Kaiserstraße / Herrenstraße - Die Fischer

Station 3: 08. und 09. Oktober 2022 | Kaiserstraße / Waldstraße - Die lebende Couch, Mannekino, Murmuyo, One Dance

Station 4: 08. und 09. Oktober 2022 | Kaiserstraße / Karlstraße - Athletic-Cyclo-Disco-Club, FeuerWer?

Die genauen Uhrzeiten der Auftritte sind von der Seite der KME zu entnehmen.

Familien- und Kinderspaß auf dem Stadtfest in Karlsruhe 2022

Auf dem Karlsruher Friedrichsplatz werden zwischen 11 und 18 Uhr verschiedene Bastelaktionen und andere Angebote für Familien und Kinder zu finden sein. Darunter zählen auch Fahrradshows- und Workshops, eine Kinderturn-Welt und einem Eismann.

Stadtfest Karlsruhe 2022: Wo gibt es Toiletten?

Ihm Rahmen des Stadtfestes stehen den Besuchern die öffentlichen Toiletten im Ettlinger Tor, in der Postgalerie und im Karstadt zur Verfügung. Darüber hinaus bieten verschiedene Geschäfte und Restaurants sogenannte "Nette Toiletten" an.