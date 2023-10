Der Oktober ist im vollen Gange, der Altweibersommer gibt nochmal Gas! Ob das Wetter auch über das Wochenende hält? Denn in Karlsruhe finden vom 13. bis 15. Oktober wieder einige Open-Air Veranstaltungen statt.

12. bis 15. Oktober: ZeitGenuss Musik-Festival

(Symbolbild) | Bild: Hammer Photographie

Zum 10. Mal kuratiert das ALEPH Gitarrenquartett das Zeitgenuss Musikfestival. Mit dabei: Hochkarätige Musiker und Komponisten aus aller Welt wie die Sopranistin Daisy Press aus New York City oder der CoroPiccolo Karlsruhe mit Dirigent Christian-Markus Raiser. Chartstürmer à la Pietro Lombardi werdet ihr hier allerdings nicht finden.

13. Oktober: Sunset-Party am Turmberg

Bild: Paul Needham Foto

Ein Drink in der Hand, tolle Aussicht und chillige Beats. Das sind die Open-Air Sunset-Partys auf dem Turmberg. Tischreservierungen sind als 2-6er Gruppen 7 bis 10er Gruppen möglich. Bei einem Tisch sind Tapas, Wasser und Wein inklusive. Wer nicht reservieren will, hat auch die Möglichkeit, an der Abendkasse ein Ticket zu erwerben.

Achtung: Vor Ort ist im Hofbistro und im Restaurant nur Kartenzahlung möglich!

Wann? Ab 17 Uhr

Ab 17 Uhr Wo? Reichardtstraße 22

Reichardtstraße 22 Tickets: 15 Euro p.P ohne Reservierung, Mit Tisch 68 Euro p.P

Nicht eure Musik? Dann ist vielleicht die "Musik und Spritz" Veranstaltung im Ludwigs was für euch. Dort wird das gemütliche Cocktail-Schlürfen von Schlagermusik begleitet.

14. bis 15 Oktober: Designfestival Karlsruhe

(Symbolbild) | Bild: Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Schmuck, Mode, Accessoires und vieles mehr. Über 80 Labels präsentieren am Wochenende in der Palazzo Halle ihre selbst produzierten Schätze. Wer sich schon vorab einen Überblick verschaffen möchte, kann sich auf der Webseite des Festivals über die Designer informieren.

Wo? In der Palazzo Halle, Liststraße 18, 76185 Karlsruhe

In der Palazzo Halle, Liststraße 18, 76185 Karlsruhe Wann? Ab 11 Uhr

Ab 11 Uhr Tickets: Online ab 7,50 Euro

14. bis 15 Oktober: Stadtfest Karlsruhe

Stadtfest Karlsruhe | Bild: Jürgen Rösner

Der Sommer in Karlsruhe ist von Straßenfesten, Stadtteilfeste und Kerwen geprägt. Den krönenden Abschluss bildet das Stadtfest im Oktober. Auch 2023 wird die Innenstadt wieder zum Schauplatz von Künstlern, Musik und kulinarischer Erlebnisse.

Die Highlights: Der große Flohmarkt am Kronenplatz (Sonntag 12 bis 17 Uhr) sowie das Streetfood-Festival "Schmeckfestival" hinter der Postgalerie. Außerdem findet im Rahmen des Stadtfestes noch die Science Week des KIT statt.

Wann? Samstag ab 11 Uhr, Sonntag ab 12 Uhr

Samstag ab 11 Uhr, Sonntag ab 12 Uhr Wo? Karlsruhe Innenstadt

Karlsruhe Innenstadt Das genaue Programm gibt es auf der Webseite des Veranstalters zum Nachlesen

15. Oktober: Herbstmarkt in Ettlingen

(Archivbild) | Bild: ps

Auf dem Erwin-Vetter-Platz finden sich Beschicker aus Nah und Fern zusammen, um den Besuchern des Herbstmarktes ihre Waren anzubieten. Dazu gehören selbstgemachte Marmelade, frischer Honig, Obst / Gemüse bis hin zu Vesperbrettchen und Schmuck. Herbstliche Dekorationen sorgen für richtige "Herbststimmung". Außerdem lädt der verkaufsoffene Sonntag zum Stöbern in der Innenstadt ein.