vor 29 Minuten Lena Kube Karlsruhe Schluss mit verschlossenen Türen: Diese Karlsruher Plätze sollen lebendiger werden

Der Schlossplatz, der Marktplatz, der Friedrichsplatz - das sind die drei wohl bekanntesten Plätze in Karlsruhe. So schön die Orte auch sein mögen, den Besuchern fehlt es an Angeboten. Statt Cafés und Restaurants säumen Büros und Behörden die Straßenzüge. Doch das soll sich in Zukunft ändern. Wie die Innenstat lebendiger werden soll und welche Rolle der Christkindlesmarkt dabei spielt - in der neuen ka-news.de Serie "Karlsruhe im Wandel" nehmen wir jeden Dienstag einen anderen Bereich unter die Lupe.