vor 1 Stunde Karlsruhe "Neue Chance für die Verkehrswende": KIT erprobt neue Ideen zur Mobilität der Zukunft

Auf welche Weise Menschen künftig mobil sein wollen, können sie in Karlsruhe bald mitbestimmen. Unter Federführung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) sollen Bürgern zu ihren Vorstellungen befragt werden, Vorschläge von Wissenschaftlern beraten und umgesetzte Entwürfe auch in der Praxis testen. "Wir gehen ganz massiv in den Dialog", kündigte Frank Gauterin vom KIT-Zentrum Mobilitätssysteme am Dienstag an.