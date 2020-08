An allen Enden und Ecken der Stadt wird derzeit gebaut, neu gestrichen und diskutiert. Über 100 Maßnahmen sollen die Karlsruher Innenstadt verändern und für die Zukunft rüsten. Während an einer Stelle grauer Asphalt lebendigem Grün weicht, wird anderenorts der Verkehrsraum neu sortiert. ka-news.de hat in der sechsteiligen Serie "Karlsruhe im Wandel" jeden Dienstag einen anderen Teil der Stadt unter die Lupe genommen. Was sind die wichtigsten Veränderungen, die auf die Karlsruher zukommen werden?

Die Welt ist im Wandel - und Karlsruhe mittendrin. Waren Innenstädte bis vor wenigen Jahren Dreh- und Angelpunkt für jegliche Waren und Dienstleistungen, treten Online-Shops immer mehr in die Fußstapfen des lokalen Einzelhandels. Städte müssen sich dem anpassen, mit der Zeit gehen und auf die neuen Bedürfnisse der Einwohner reagieren.

Karlsruhe wird in den kommenden Jahren wachsen - so stark, wie fast keine andere Stadt in Baden-Württemberg. Rund 27.000 neue Einwohner könnten bis zum Jahr 2030 hinzukommen, so die Prognose. Dieser Zustrom bietet viel Potential. Ein "hochattraktiver öffentlicher Raum" und starke Quartiere sollen die Menschen anziehen, binden und die lokale Kaufkraft auch in Zeiten des digitalen Wandels ankurbeln.

Damit diese Vision nicht bloße Zukunftsmusik bleibt, hat die Stadt im Jahr 2018 eine groß angelegte Studie in Auftrag gegeben. Heruntergekommene Plätze? Zu wenig Vielfalt? Verkehrschaos? Das "Gutachten für die Zukunftsfähigkeit der Karlsruher City" (CIMA) analysiert, an welchen Punkten die Stadt nacharbeiten sollte, um für die kommenden Jahrzehnte gerüstet zu sein.

Gesagt - getan. Aus den Erkenntnissen der Studie wurde ein Aktionsplan für die Jahre 2020 bis 2026 erstellt. Ob mehr Grün in den Straßen oder weniger Billigläden auf der "Shoppingmeile": Insgesamt 112 konkrete Maßnahmen kommen in den nächsten Jahren auf die Karlsruher Innenstadt zu.

Eine erste, große Veränderung steht bereits im kommenden Jahr bevor: Ab Dezember 2021 werden die gelben Stadt- und Straßenbahnen in der Innenstadt von der Bildfläche verschwinden und unterirdisch durch den neuen, rund 2,4 Kilometer langen Tunnel der Kombilösung rollen. Wie werden sich oberirdisch die zentralen Straßen und Plätze der Stadt verändern?

1. Kaiserstraße - eine Einkaufsstraße erfindet sich neu

Die zentrale Achse der Stadt - die Kaiserstraße - soll eine attraktive Einkaufsmeile sein. Doch in den Randbereichen, im Osten wie im Westen, tummeln sich Billigläden und Leerstände häufen sich. Um dieser Entwicklung entgegenzusteuern, macht die Stadt von ihrem Vorkaufsrecht Bebrauch und führt Gespräche mit den Immobilieneigentümern.

Qualität und Vielfalt sollen die neuen Geschäfte der Erdgeschosszonen mitbringen. Für eine erste Immobilie wurde bereits ein "passender" Mieter gefunden: In das Gebäude in der Kaiserstraße mit Nummer 195-197 ist im vergangenen Jahr der Outdoorladen Globetrotter eingezogen. Derzeit laufen die weiteren Planungen für die Belebung der "Shoppingmeile". Das teilt die Stadt Karlsruhe auf Nachfrage von ka-news.de mit.

2. Der Karlsruher Marktplatz - die Wahrzeichen sind zurück

Ein wichtiger Ankerpunkt ist dabei der zentral gelegene Karlsruher Marktplatz. Hier ist der Umbau bereits nahezu abgeschlossen: Die Pyramide kam bereits im Oktober 2018 nach 1.778 Tagen wieder unter ihrem Baustellen-Schutz aus Holzlatten hervor. Seit Juli 2020 ist auch der Ludwigbrunnen vor dem Rathaus zurück.

Die neueste Veränderung auf dem Marktplatz: Metallstühle mit einer "Wächterfunktion". Die Sitzgelegenheiten sind rings um Brandschutzklappen installiert, über die bei einem Feuer die unterirdische Haltestelle entraucht wird. Die Stühle sind so positioniert, dass die rund 4,5 Quadratmeter großen Klappen im Notfall nicht zugestellt sind.

3. Waldstraße - die Einkaufsstraße wird von parkenden Autos befreit

Die Südliche Waldstraße ist ein kleines Einkaufssträßchen abseits der großen Shoppingzentren. Doch: Lediglich sieben Prozent der Passanten wählen die Südliche Waldstraße als ihren liebsten Karlsruher Einkaufsort.

Ein großes Manko stellt die Verkehrssituation dar, denn regelmäßig kommen sich Radfahrer, Fußgänger und Autos in die Quere. Aus diesem Grund hat der Karlsruher Gemeinderat im Juli 2020 entschieden, dass die Stellplätze in der Südlichen Waldstraße entfernt werden. Der Folge: Mehr Raum für alle Verkehrsteilnehmer und ein freier Blick auf die Schaufenster der ansässigen Geschäfte.

4. Der Kronenplatz - von leblosem Grau zu lebendigem Grün

Besonders ist bei der Neugestaltung der Kronenplatz im Visier. Während der Platz heute trist wirkt und kaum zum Aufenthalt einlädt, soll hier Zukunft Leben einkehren: Eine Stadtbibliothek könnte entstehen, Cafés und Restaurants könnten sich ansiedeln und ein neuer Brunnen gebaut werden. Hell, offen und grün soll der Kronenplatz sein.

Auch Menschen, die rund um den Platz Zuhause sind, werden in die Neugestaltung mit eingebunden. "Erste Treffen mit der Anwohnerschaft fanden bereits statt", so die Stadt auf Nachfrage von ka-news.de. Eine Beteiligung im Rahmen des Sanierungsgebietes im Karlsruher Osten wurde aufgrund der Corona-Pandemie allerdings verschoben.

5. Europaplatz - der "Gruselort" wird gut beleuchtet

Eine weitere "Baustelle" auf dem Weg zur attraktiven Karlsruher City ist der Europaplatz. Vor allem in der Nacht fühlen sich die Menschen hier unsicher und meiden den Ort in der Dunkelheit. Aus diesem Grund möchte die Stadt die Beleuchtung unter den Arkaden am Europaplatz verbessern. Noch in diesem Jahr soll dort für mehr Helligkeit gesorgt werden.

Darüber hinaus sollen hochwertige Fahrradständer am Europaplatz installiert werden und die Imbisscontainer bis in einigen Jahren verschwunden sein. Damit der Platz nach außen hin ein einheitliches Bild zeichnet und zu einer eigenen Marke wird, sollen die Gastronomen ihre Außenmöblierung aufeinander abstimmen. Auch ein Lichtspiel - eine "inszenierte Beleuchtung" - ist in der Überlegung.

Diese Punkte stecken allerdings noch in den Kinderschuhen: "Es haben bereits einige Treffen mit den Eigentümern stattgefunden", so die Stadtverwaltung. Wie genau der Europaplatz in Zukunft gestaltet werden soll, steht jedoch noch nicht final fest. Gemeinsame Ziele werden nun in der kommenden Zeit erarbeitet.