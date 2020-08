Leben in Karlsruhe: 3 Wohlfühl-Faktoren unter der Lupe

Karlsruhe will für Besucher attraktiv sein: Drei Faktoren sind hier laut einer Studie besonders wichtig. Öffentliches Wlan, genügend frei zugängliche Toiletten und eine gute Anbindung mit Bus und Bahn - wie steht es hier in der Fächerstadt?

Die zauberhafte Kulisse des Karlsruher Schlosses, der Turmberg oder der Rheinhafen: Karlsruhe hat ohne Zweifel seine schönen Ecken. Um jedoch auch in Zukunft Besucher aus der Region anzulocken, gilt es, den Aufenthalt in der Fächerstadt so angenehm wie möglich zu gestalten.

Im Vergleich zu anderen Städten schneidet Karlsruhe in puncto Serviceleistungen durchschnittlich ab. In einem Ranking der 100 größten Städte Deutschlands belegt die badische Metropole lediglich Platz 64.

Woran mangelt es in Karlsruhe? Ob mehr öffentliche Toiletten, mehr Sauberkeit an den beliebten Plätzen oder Wickelmöglichkeiten für junge Eltern: Eine Umfrage unter knapp über 1.000 Passanten hat bereits im Jahr 2018 erfasst, welche Serviceleistungen den Stadtbesuchern am wichtigsten sind.

Die den Stadtbesuchern mit Abstand wichtigste Serviceleistung: kostenfreies Wlan. In Karlsruhe nennt sich dieses frei zugängliche Internetangebot "ka-Wlan". Aktuell finden sich in der Innnenstadt und in der Region rund 100 Zugangspunkte.

Wlan im neuen Karlsruher Bahntunnel

"Ziel ist keine flächendeckende Abdeckung, sondern die Abdeckung viel frequentierter öffentlicher Plätze und Bahnen", so Bernd Streuhhuber von Inka e.V, einem der Projektpartner. Auch im neuen Karlsruher Bahntunnel, der Ende 2021 in Betrieb gehen soll, wird das ka-Wlan zur Verfügung stehen.

Wo werden als nächstes öffentliche Zugangspunkte eingerichtet? "Jetzt erfolgt die sukzessive Erweiterung - teils auch auf Anfragen und Vorschläge hin", so Streuhhuber weiter. Eine konkrete Zielvorgabe, wie viele Punkte jedes Jahr neu geschaffen werden sollen, gebe es nicht.

Öffentliche Toiletten in Karlsruhe: Wohin, wenn man mal muss?

Auf Platz zwei der wichtigsten Serviceleistungen landen öffentliche Toiletten. Knapp 60 dieser WCs zählt die Stadt Karlsruhe. Darunter 17 kostenfreie WC-Häusschen und 18 grüne Automatik-Toiletten der Firma Wall - hier kostet die Benutzung 50 Cent.

Die Palette wächst: Am Marktplatz, der Fritz-Erler-Straße und in der Nottingham-Anlage entstehen drei weitere, kostenlose Klo-Häuschen, zusätzlich kommen in der nächsten Zeit vier der Automatik-Toiletten hinzu.

Vor allem in der Innenstadt ist der Publikumsverkehr groß, passende Orte für Toilettenanlagen allerdings rar gesät. Hier können sich Stadtbesucher in 20 Restaurants und Cafés kostenlos erleichtern, überall dort, wo der rote Aufkleber "Nette Toilette" an der Ladentüre prangt. "Die Gastronomen erhalten dafür von der Stadt ein monatliches Entgelt", teilt die Karlsruher Verwaltung auf Nachfrage von ka-news.de mit.

Alle öffentlichen WCs auf der Übersichtskarte

Auf der folgende Karte sind die City-Toiletten der Firma Wall blau markiert, an den roten Markern befinden sich öffentlichen Toiletten der Stadt Karlsruhe, kostenlose WCs in Restaurants und Geschäften sind grün sowie geplante Toiletten gelb.

Rund acht Prozent der Passanten gaben an, dass ein guter öffentlicher Personennahverkehr für sie die wichtigste Serviceleistung der Stadt ist.

Hier wird sich in Karlsruhe im kommenden Jahr einiges verändern: Die Gleise in der Innenstadt werden verschwinden, die gelben Straßen- und Stadtbahnen durch den neuen unterirdischen Bahntunnel rollen. Damit erwartet die Bürger Ende des Jahres 2021 ein neuer Netzplan, geänderte Fahrzeiten und eine Besserung der oberirdischen Verkehrssituation.