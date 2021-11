vor 36 Minuten Verena Müller-Witt Karlsruhe Hermann-Levi-Platz: Wie vor dem Badischen Staatstheater in 10 Jahren ein "Wohnzimmer mit grüner Veranda" entstehen soll

Das Badische Staatstheater steckt mitten in den Sanierungsarbeiten. Zwölf Jahre soll die Realisierung des Mammut-Projekts in Anspruch nehmen. Doch bis vor kurzem war noch unklar, wie das Gelände um das Gebäude, der 19.300 Quadratmetergroße Herrmann-Levi-Platz, in Zukunft aussehen soll. Jetzt wurden die Gewinner für den Neugestaltung des Theaterplatzes bekanntgegeben, das Landschaftsarchitekturbüro "bbz" aus Berlin. Die Vorgaben: Der Platz soll möglichst klimaneutral und als Ort "der Kommunikation und des Dialogs", passend zum historischen Bau des Theaters, gestaltet werden. Doch wie "grün" soll der Platz denn nun werden?