vor 44 Minuten Verena Müller-Witt Karlsruhe Grüne Dächer statt grünem Rasen? So könnte das Badische Staatstheater nach der Fertigstellung aussehen

Steigende Kosten, längere Bauzeit: Schlechte Nachrichten rund um die Sanierung des Badischen Staatstheaters haben in der Vergangenheit immer wieder für Aufsehen gesorgt - dabei ist das eigentliche Bauprojekt und sein Fortschritt in den Hintergrund gerückt. Das soll sich nun ändern: In einem Beschluss will der Gemeinderat am Dienstag klären: Wie soll das Gelände um das Badische Staatstheater nach der Fertigstellung eigentlich aussehen?