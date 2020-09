Anti-Terror-Poller am Marktplatz: Fühlen sich die Bürger jetzt sicherer?

Schwarz, kantig, groß: Seit Donnerstag, dem 24. September, stehen am Marktplatz neue Poller. Sie sollen zukünftig für den nötigen Schutz bei Veranstaltungen auf dem Marktplatz sorgen. Grund für den Aufbau: neue Sicherheitsauflagen für Festplätze, die nach den Weihnachtsmarkt-Anschlägen verschärft wurden. Doch was halten die Karlsruher von der neuen Sicherheitsmaßnahme? Und wäre er ausschlaggebend für einen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt? ka-news.de hat dazu mit einigen Passanten gesprochen.

Bei den Befragungen zu den Pollern fällt vor allem eines auf: die positive Resonanz der Karlsruher Bürger. An sich sei die Sicherheitsmaßnhahme eine gute Sache und ein wichtiger Schritt für mehr Sicherheit auf dem Marktplatz - auch im Bezug zum diesjährigen Weihnachtsmarkt sofern dieser wirklich stattfindet.

Wirklich auffällig sind die schwarzen Poller-Kästen aber anscheinend nicht. Diese Meinung vertritt zumindest der Karlsruher Jürgen Bolz: "Mir sind die mir durch die Baustellen noch gar nicht aufgefallen. Die Zäune verdecken das ja ziemlich gut. An sich empfinde er die Poller als eine gute Lösung, um den Platz zu schützen."

"Sicherer fühle ich mich schon"

Anderen sind solche Sicherheitsmaßnahmen ein großes Anliegen. Darunter auch der Karlsruher Peter Sdölowehyj: "Ich finde die Poller gut, weil es dann für Fußgänger auch sicherer wird. Es kann nicht sein, dass die Bahnen aus Sicherheitsgründen nach unten verlegt werden, während hier der Lieferverkehr ungehindert durchfährt".

Auch bezüglich der Weihnachtsmärkte hat der 56-Jährige eine klare Meinung: "Ich hätte den Weihnachtsmarkt auch so besucht. Aber sicherer fühle ich mich schon".

Einziges Manko: Die Farbe. "Die hätte ich greller und auffälliger gemacht", so der Karlsruher im Gespräch mit ka-news.de.

Mehr Sicherheit für Kinder

Auch Vanessa Kalinowski und Leo Serzenka stören die schwarzen Poller nicht: "Sie sind zwar nicht schön, aber die Karlsruher gewöhnen sich bald an den Anblick. Außerdem gewähren sie eine bessere Sicherheit. Speziell Kinder, die auf dem Marktplatz spielen, profitieren davon".

Sicherer fühlen Sie sich durch die Absperrung aber nicht. Daher habe das Anbringen der Poller auch keine Auswirkungen darauf, ob das Paar den Karlsruher Weihnachtsmarkt besucht, sofern dieser stattfinden sollte.

"Szenarien wie in Straßburg 2018 oder in Berlin 2016 können durch Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden, es wird immer Möglichkeiten geben solche zu umgehen", so Kalinowski im Interview.

Ähnlich sehen das auch Jürgen Bolz und seine Begleitung: "Ob wir auf den Weihnachtsmarkt gehe, mache ich von den Pollern nicht abhängig".