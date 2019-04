vor 1 Stunde Heike Schwitalla Karlsruhe Zum Schutz historischer Gebäude: Durlacher Ortschaftsrat stimmt für Erhaltungssatzung - Modernisierung und Abriss bald unmöglich?

Der Schutz der Durlacher Altstadt liegt dem Durlacher Ortschaftsrat sehr am Herzen: Immer wieder drohen erhaltenswerten Gebäuden in Privatbesitz Abriss oder Modernisierung. Mit einem Antrag der SPD, der letztlich in einen interfraktionellen Antrag umgewandelt wurde, wandte sich der Durlacher Ortschaftsrat unlängst an den Gemeinderat, mit der Bitte, noch vor der Sommerpause einen beschlussfähigen Entwurf für eine "Erhaltungssatzung Altstadt Durlach" vorzulegen.