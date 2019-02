vor 1 Stunde Karlsruhe Waldstadt Neuer Wohnraum in der Waldstadt: Durch Nachverdichtung sollen 300 neue Wohnungen entstehen

Rund 300 neue Wohnungen sollen in der Königsberger Straße in der Waldstadt entstehen. Dadurch soll vor allem neuer Wohnraum geschaffen und die Vernetzung entlang der Waldstadtpromenade gestärkt werden, so der Planungsausschuss. Dennoch dürfe sich der Charakter des Stadtbildes nicht wesentlich verändern.