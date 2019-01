Hardtwaldsiedlung will am Fasanengarten bauen: Vorstand Norbert Krumm sagt "Sozialer Wohnraum ist nur mit Kompromissen zu erreichen!"

In Karlsruhe sollen neue Wohnungen entstehen: Am Fasanengarten, in der Nähe des Karl-Wilhelm-Platzes, will die Baugenossenschaft "Hardtwaldsiedlung" eine neue Gebäudefront errichten: 65 Wohnungen sollen nach Fertigstellung bezugsfertig sein. Doch die Baupläne sorgen für Unmut unter den Anwohnern: Einige haben eine Online-Petition gestartet, auch eine "Mahnwache" ist geplant. Am Dienstag, 22. Januar, beschäftigt sich die Stadtpolitik mit dem Thema und entscheidet über den Bebauungsplan des Areals.

Seit drei Jahren plant die Genossenschaft den Ausbau ihrer Liegenschaften in der Oststadt: 65 neue Wohnungen inklusive Gewerbefläche und Tiefgarage sollen auf 5.000 Quadratmetern am Fasanengarten zwischen Emil-Gött-Straße und Parkstraße entstehen. Sofern der Karlsruher Gemeinderat am Dienstag dem Bebauungsplan zustimmt, ist der Baubeginn für Ende 2019 vorgesehen.

Bebauung des Areals seit den 20er Jahren geplant

Das Areal gehört der Hardtwaldsiedlung, Pläne für die Bebauung des Areals bestehen bereits seit den 20er Jahren: Im ursprünglichen Bebauungsplan aus dem Jahre 1924 war ein fünf- bis sechsstöckiges Querbauwerk vorgesehen, erzählt Norbert Krumm, Vorstand der Hardtwaldsiedlung im Gespräch mit ka-news.

In den vergangenen zehn Jahren wurde das Bauvorhaben mit der Stadt Karlsruhe und den jeweiligen Gremien immer wieder besprochen - und der ursprüngliche Plan mit einem hohen Gebäude im Innenhof schlussendlich verworfen. "Ein Aspekt war sicherlich auch die Rücksichtnahme auf unsere Mieter in der Emil-Gött-Str. 3 bis 19 und der Parkstraße 30 bis 60." Man entschied sich stattdessen für einen neuen Plan mit mehreren, niedrigeren Gebäuden.

Neuer Bebauungsplan im Genehmigungsverfahren

Ein neuer Bebauungsplan wurde aufgesetzt - und ist nun im Genehmigungsverfahren durch die notwendigen Instanzen. Im neuen Plan verzichtet die Hardtwaldsiedlung auf einige Stockwerke - und will im Kopfgebäude am Fasanengarten dreigeschossig, im Innenhof zweigeschossig bauen.

Gutachten und Stellungnahmen wurden zu Natur- und Bodenschutz und vom Bauordnungsamt, Abfallwirtschaft, Denkmalschutzbehörde, Stadtplanungsamt, Gartenbauamt, Branddirektion, Umweltschutz und Immissionsschutzbehörde eingeholt.

Dreigeschossiger Kopfbau und zweigeschossige Innenbauten

Nach dem Bebauungsplanentwurf sollen im nördlichen Blockinnenbereich sieben zweigeschossige (barrierefreie) Wohnungsbauten entstehen. An der Straße "Am Fasanengarten" ist ein dreigeschossiges Gebäude geplant. Bei allen Bauten ist ein Staffelgeschoss, also ein in der Grundfläche verkleinertes und optisch zurückgesetztes, Stockwerk vorgesehen. Die Gesamtmaßnahme wird sich den umliegenden Gebäuden "architektonisch unterordnen", so Krumm.

Die Mieter wurden befragt und in Workshops über das geplante Bauvorhaben der Hardtwaldsiedlung informiert. Dennoch verursachen die Neubaupläne bei "einigen wenigen" Unmut, so Krumm. Der Vorstand kennt die Kritik am Neubau: Durch die Umgestaltung fällt Gartenfläche weg, außerdem wird die Bebauung im denkmalgeschützten Bereich kritisiert sowie negative Auswirkungen auf eine Frischluftschneise befürchtet.

In einer entsprechenden Online-Petition der Kritiker heißt es dazu: "Für die Anwohner liefert die grüne Oase zwischen den Häusern nicht nur frische Luft, sie bietet auch eine unverzichtbare Wohnqualität gerade durch eine angenehme Kühle an heißen Sommertagen. Und ist damit ein notwendiger und beliebter Naherholungsraum." Die Initiatoren der Petition gegen die neue Bebauung schlagen vor, dass "vordringlich andere Möglichkeiten gesucht und genutzt werden" sollen, um Wohnraum zu schaffen.

Keinen Baugrund mehr, Hardtwaldtsiedlung muss nachverdichten

"Ich verstehe die Anwohner und Ihre Anliegen zu 100 Prozent", so Vorstand Krumm. Aber man habe eine Verpflichtung den eigenen Mitgliedern gegenüber, neuen und sozialverträglichen Wohnraum zu schaffen. "Derzeit suchen bis 1.500 Mitglieder aktiv eine Wohnung." Man habe keinen Baugrund mehr zur Verfügung, so Krumm, daher müsse auf Ergänzungsbebauung - sogenannte Nachverdichtung - gesetzt werden.

Bei den Bauherren ist man kompromissorientiert: Im Innenhof wurden die Bauten niedriger geplant. Zudem werden einige der denkmalgeschützten Garagen erhalten bleiben. Ein vollständiger Erhalt der Gärten - wie von den Petitionsunterstützern gefordert - ist jedoch nicht möglich.

"Wir fühlen uns unseren Mitgliedern der Hardtwaldsiedlung verpflichtet, erschwinglichen Wohnraum anzubieten. Dieses Bedürfnis deckt sich mit den Wünschen unserer Genossen, jedoch müssen wir immer wieder feststellen, dass einige der direkt Betroffenen das Motto vertreten: 'not in my backyard – put it in their backyard'", äußert sich Vorstand Krumm zur Online-Petition gegenüber ka-news.

Und weiter: "Die einzige Möglichkeit zur Lösung eines der größten Probleme unserer Zeit, nämlich: sozial verträglicher Wohnraum, trotz Marktverknappung zu schaffen, ist nur durch Kompromisse zu erreichen. Das ist etwas was unsere Gesellschaft wieder lernen muss."

Hardtwaldsiedlung will sozialen Wohnraum schaffen

Der Neubau am Fasanengarten soll sozialen Wohnraum schaffen: "Wir möchten den sozialen Charakter, den wir als Genossenschaft haben, hier weiterführen", sagt Krumm im Gespräch mit ka-news. Alle Geschosswohnungen sollen mit Aufzügen behindertengerecht gestaltet werden, im Erdgeschoss soll ein Mehrgenerationenhaus mit Café oder Hofladen und Sozialstation entstehen.

Von den 64 neuen Wohnungen werden knapp 40 durch das Karlsruher Wohnraumförderungsprogramm (KaWoF) gefördert und somit an Haushalte mit ausgestelltem Wohnberechtigungsschein vermietet. Weiterhin werden 14 Servicewohnungen eingerichtet: Sie sollen älteren und nicht mehr so agilen Mitgliedern der Baugenossenschaft zur Verfügung stehen.

"Altersgerechtes Wohnen im Quartier" soll ermöglicht werden

"Wir wollen altersgerechtes Wohnen im Quartier ermöglichen", so Krumm im Gespräch, "und das Leben im Quartier damit so lange wie möglich unterstützen." Geplant sei außerdem eine Wohngruppe für integratives Leben, so Krumm, hier soll mit einem sozialen Träger zusammengearbeitet werden.

2021 sollen die neuen Wohnungen bezugsfertig sein - Ende 2019 sollen die Bauarbeiten starten. Heute entscheidet der Gemeinderat über den Bebauungsplan. Im Vorfeld der Sitzung wollen die Petitionsunterstützer ihre 1.118 Unterschriften übergeben. Großen Einfluss auf das Bauvorhaben dürfte die Online-Petition nicht haben: Da es in Karlsruhe keinen Petitionsausschuss gibt, sind Online-Petitionen nicht rechtlich bindend für die Stadt. Einen zuständigen Ausschuss für Petitionen gibt es nur auf Länderebene.

Alle aktuellen Unterlagen zur Gemeinderatssitzung am 22. Januar unter externem Link https://web3.karlsruhe.de/Gemeinderat/ris/bi/to0040.php?__ksinr=5261

Zum Download: Zeichnungen der geplanten Bauten aus dem Bebauungsplan

ka-news Hintergrund



Die Hardtwaldsiedlung Karlsruhe eG wurde im Jahre 1919 gegründet und feiert ihr 100-jähriges Bestehen im Jahr 2019. Die Genossenschaft hat mittlerweile zirka 7.000 Mitglieder und zirka 1.680 Häuser beziehungsweise Wohnungen in verschiedenen Stadtteilen von Karlsruhe, auch in der Oststadt in der Emil-Gött-Straße, Hölderlinstraße, Karl-Wilhelmstraße und Parkstraße.