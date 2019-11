12.11.2019 18:45 Karlsruhe Einzelhandel wird nach wie vor weniger: Wie die Karlsruher Innenstadt schon bald aussehen könnte

Überall wird gebaut, das Aussehen der Stadt wird sich verändern - der Einzelhandel in der Fächerstadt hat sich bereits veränder, viele Geschäfte stehen leer. Wie steht es um die Zukunft des Einzelhandels in Karlsruhe? Dazu gibt es am Freitag, 15. November, um 19 Uhr in der IHK, einen Informationsabend.