vor 18 Minuten Heike Schwitalla Der Bürgerwille hat gesiegt: Die Stadt kauft das Durlacher "Torwächterhaus" und rettet es so vor dem Abriss

Die Petitionen, Unterschriftenaktionen und der massive Protest der Durlacher haben sich gelohnt: Am Mittwoch gab die Stadt Karlsruhe bekannt, dass der Gemeinderat den Kauf des "Torwächterhauses" an der Ochsentorstraße beschlossen hat. Für 399.000 Euro soll das Gebäude bald in städtischen Besitz übergehen.