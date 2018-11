Die nahende Fertigstellung der Kombilösung beeinflusst alle Maßnahmen, die 2019 für die Innenstadt geplant sind. Das wurde auf dem "Forum Zukunft Innenstadt", der Nachfolgeveranstaltung des "Forum Einzelhandel" deutlich. "Die Bauarbeiten müssen im Sommer 2020 fertig sein, damit im Dezember der Betrieb beginnen kann", stellte Oberbürgermeister Frank Mentrup in Aussicht.

Das Wesentliche spielt sich laut Uwe Konrath, Geschäftsführer der Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig), derzeit noch unterirdisch ab, etwa am Marktplatz, der ab Sommer 2020, nach zehnjähriger Planungsphase, in neuem Glanz erstrahlen soll und wo bereits die Abgänge zur künftigen U-Bahn bis hin zu den Rolltreppen fertig sind. Derzeit werden die noch fehlenden Versorgungsleitungen gelegt, damit im "neuen Wohnzimmer der Stadt", wie Frank Mentrup den Marktplatz nennt, künftig wieder große Veranstaltungen wie das Stadtfest stattfinden können.

Laut Martin Kissel, dem Leiter des Tiefbauamts, laufen seit 19. November die europaweiten Ausschreibungen der Bauarbeiten. Bis 8. Januar ist Angebotsabgabe, danach finden die Bietergespräche für das grob auf sieben Millionen Euro geschätzte Projekt statt. Im April 2019, so Kissel, sei Baubeginn, im Sommer 2020, wenn dort die ersten Bahnen unterirdisch rollen, soll der 7.000 Quadratmeter große Platz gepflastert werden.

Wasserspiele und Kübelpflanzen für das Klima

Geplant sind - auch im Hinblick auf die starke Erwärmung der Innenstadt im Sommer - helle Materialien und Natursteinbeläge aus Granit, Wasserspiele und zahlreiche Bodenhülsen für Sonnenschirme am Rand des Platzes im Bereich der Gastronomiezeile. "Bäume können wir nicht pflanzen, da wir teilweise nur 50 Zentimeter über der Haltestelle sind", erklärte Kissel. Stattdessen werde es mobile Kübelpflanzen geben. Barrierefreiheit und ein Blindenleitsystem sind geplant, eine platzsparende Hängebeleuchtung soll den Platz erleuchten.

Gebaut wird in vier Bauabschnitten, beginnend an der Pyramide, gefolgt vom Bereich vor der Gastronomiezeile beim Café Böckeler, der Seite von Modehaus Schöpf und dem hinteren Teil Richtung Rondellplatz. Im Zuge dessen, so Kissel, würden auch die Rathaustreppe und der Ludwigsbrunnen wieder aufgebaut.

Erst Kriegsstraße, dann Kaiserstraße

"Wir wollen die Baufelder nicht zu große machen, damit der Marktplatz für die Bürgerschaft noch nutzbar ist", so Kissel. Mit dem Modehaus Schöpf haben man besprochen, dass die Bauzäune die Sicht auf Fassaden und Schaufenster nicht verstellen sollten. "Die Kaiserstraße ist dann erst ab Mitte 2022 ausbaubar, realistisch ab 2023, vorher müssen die Kriegsstraße, der Europaplatz und der Berliner Platz fertig sein." Erst dann können die Gleise abgebaut werden.

Die Bauarbeiten an der Kriegsstraße sind voll im Zeitplan. "Derzeit werden die Oberflächen geräumt, an der Haltestelle Durlacher Tor wird bereits die Wandverkleidung aus Betonstein angebracht und Fahrtreppen eingebaut", so der Kasig-Geschäftsführer weiter. Auch der Kronenplatz werde für den Ausbau vorbereitet. 2019 würden die Bauarbeiten an der Karlstraße und am Karlsplatz fortgeführt. Im Herbst seien bereits die Bauarbeiten an der Oberfläche des Tunnels am Mendelssohnplatz fertig. Statt eines riesigen Abluftkamins am Karlstor werde es eine andere technische Lösung geben.

Innenstadt soll attraktiver werden

Wenn ab Ende 2020 ein Großteil des Verkehrs unterirdisch stattfindet, werden Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt um so wichtiger. Martin Wacker, Geschäftsführer des Citymarketing, gab sich optimistisch. Beim Karlsruher Stadtfest sei deutlich geworden, was möglich sei, wenn die Kaiserstraße straßenbahnfrei sei.

Das Citymarketing plant 2019 wieder ein "Fest der Sinne" im Mai, im Juli die Aktion "Spiel mich" und von August bis Ende September die bewährten Schlosslichtspiele. Die Gastronomie, so Wacker, habe stark von den Schlosslichtspielen profitiert. Jetzt wolle man den Handel noch mehr mitnehmen. Das wünscht sich auch Mentrup, der das Kommunikationskonzept für die Innenstadt vorstellte, eine Kooperation von Verwaltung und städtischen Gesellschaften .

Aufschwung für den Einzelhandel

Das Neuste Projekt heißt "Highlight Innenstadt": Vier überdimensionale gelbe Lampen "beleuchten" jeweils für zwei bis drei Monate besondere Sehenswürdigkeiten der Stadt. In klein sei die Lampe auch als Marketingmaßnahme fürs Ladenschaufenster zu erwerben. Mentrup hofft, dass nach Fertigstellung der Kombilösung die Fassaden an der Kaiserstraße in Angriff genommen werden.

Die Stadt greift bei all ihren Maßnahmen auf Empfehlungen der Münchner Beratungsgesellschaft Cima zurück, die ein Gutachten zur Zukunftsfähigkeit der Karlsruher Innenstadt erstellt hat. Christian Hörmann von Cima berichtete, dass derzeit Einzelmaßnahmen ausformuliert würden. Dabei gehe es ganz stark um die Themen Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit - Forderungen, die sich mit dem Ergebnis einer Umfrage unter 3.000 Studenten decken, das ebenfalls vorgestellt wurde.

Erste Maßnahmen seien mehr Licht an Europaplatz und Kronenplatz. Die östliche Kaiserstraße und der Europaplatz müssten aufgewertet werden. "Die Kaiserstraße muss zur Bühne ausgebaut werden." Dabei wolle man dem Einzelhandel nichts vorschreiben, sondern ihn bei der Inszenierung unterstützen. Mentrup schloss die Veranstaltung mit einem optimistischen Schlussappell: "Wir packen alle gemeinsam an, um nach der Fertigstellung der Kombilösung die Innenstadt ein gutes Stück voranzubringen."