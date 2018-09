vor 1 Stunde Heike Schwitalla Karlsruhe Altes Stadion wird zu Wohnraum: Ab 2021/2022 sollen 370 neue Wohnungen in Daxlanden bezugsfertig sein

Wohnen in einem ehemaligen Sportstadion? In Daxlanden wird das bald möglich sein. Denn durch die Fusion von FV und DJK und dem damit verbundenen Umzug des FV in die DJK-Anlagen im Gebiet Fritschlach werden die Anlagen des FV – das so genannte August-Klingler-Areal – für eine neue Nutzung frei.