vor 27 Minuten Karlsruhe 2. Bürgerforum zum Badischen Staatstheater: Stadt Karlsruhe verlost Tickets für das Rathaus

Wie die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekanntgibt, wird am 18 Juni, um 17 Uhr, ein weiteres Bürgerforum zur Generalsanierung des Badischen Staatstheaters stattfinden. 20 Plätze werden derweil an interessierte Bürger verlost, die die Veranstaltung direkt vor Ort, dem Karlsruher Rathaus, besuchen möchten. Für alle anderen wird es erneut einen Live-Stream geben.