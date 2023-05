Karlsruhe vor 22 Minuten

Stadtbahntunnel gesperrt: Von 9 Uhr bis 12 Uhr fahren Bahnen oberirdisch!

Aufgrund einer technischen Störung soll der Stadtbahntunnel in Karlsruhe heute Vormittag ab 9 Uhr für den Bahnverkehr gesperrt werden, wie die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in einer Meldung am Morgen mitteilten. Bis voraussichtlich 12 Uhr werden die betroffenen Bahnen der VBK und der Albtal-Verkehr-Gesellschaft (AVG) oberirdisch umgeleitet.