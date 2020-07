vor 2 Stunden Karlsruhe Stadt-Hotline: Sprachassistent beantwortet ab jetzt Fragen der Karlsruher

Rufen Karlsruher die Stadtverwaltung an, meldet sich ab nun ein Sprachassistent. Er bietet den Bürgern Informationen zu den fünf am häufigsten gestellten Fragen an. Das programmierte Sprachdialogsystem wurde bereits bei der Corona-Hotline der Stadt erprobt.