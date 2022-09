Karlsruhe vor 1 Stunde

Angriff und Raub in der Werderstraße: 28-Jähriger springt aus dem zweiten Stock

Um drei maskierten Männern zu entkommen, die am 30. April in seiner Wohnung auf ihn eingeschlagen haben sollen, ist ein 28 Jahre alter Mann aus einem Fenster des zweiten Obergeschosses gesprungen. Der Mann wurde nach Auskunft der Polizei bei dem Vorfall in Karlsruhe schwer verletzt.