Karlsruhe vor 1 Stunde

Sportwoche in Karlsruhe: Der SSC wird 55 Jahre alt

Unter dem Motto "55 Jahre SSC – 55 Sportideen“ feiert der SSC Karlsruhe am 30. Juni sein 55-jähriges Bestehen. Darüber informiert der Verein in einer Pressemitteilung. Aus diesem Grund Von Montag, 27. Juni, bis Freitag, 1. Juli, können Interessierte kostenlos beim Sportangebot des SSC hineinschnuppern, an Probetrainings und Kursen teilnehmen oder den Vorführungen der Sportgruppen zuschauen.