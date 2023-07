Mulhouse/Karlsruhe vor 41 Minuten

Sportflieger aus Karlsruhe stürzt ab: Zwei Menschen sterben - Bergung dauert an

Nach dem Absturz eines in Karlsruhe gestarteten Sportflugzeugs im Elsass mit zwei Toten sind die Bergungsarbeiten am Donnerstag fortgesetzt worden. Die Maschine sei südlich von Mulhouse in den Harthwald gestürzt, berichtete die Zeitung "Les Dernières Nouvelles d'Alsace."