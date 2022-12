Karlsruhe vor 47 Minuten

Sport im Geiste der Inklusion: Special Olympics kommen auch nach Karlsruhe

Seit Anfang Dezember ist es offiziell: Karlsruhe wird sich an direkt an den 2023 in Berlin stattfindenden Special Olympics beteiligen. Als Gastgeberstadt soll Karlsruhe eine Delegation aus der Schweiz empfangen.