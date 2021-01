vor 1 Stunde Karlsruhe Sperrvermerk zum Teil aufgehoben: Majolika erhält 100.000 Euro

225.000 Euro sind im aktuellen Haushalt als Zuschuss für die Majolika vorgesehen. Allerdings wurde dieser vom Gemeinderat mit einem Sperrvermerk versehen. Auf Bitte der Majolika Stiftung hin, hat der Gemeinderat am Dienstag beschlossen, den Sperrvermerk für einen Teilbetrag in Höhe von 100.000 Euro vorab aufzuheben. Damit soll der Majolika, die bereits mit einigen Investoren in Kontakt steht, eine Neukonzeptionierung und Neustrukturierung ermöglicht werden. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt Karlsruhe hervor.