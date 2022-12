von (pol/vem)

Nachdem bei der Polizei gegen 16.20 Uhr eine Meldung einging, wonach mehrere Personen Sperrmüll vor einem Wohngebäude in der Lorenzstraße verbrennen würden, sollten die Verantwortlichen kontrolliert werden. Ein 23-Jähriger widersetzte sich dabei gegen die Feststellung seiner Personalien, verletzte einen Polizeibeamten durch einen Tritt gegen das Knie und entfernte sich sodann vom Kontrollort.

Eine weitere Streifenbesatzung konnte den Mann am Bahnhof Blankenloch zwar auffinden, doch auch hier leistete er erheblichen Widerstand, indem er gegen die Polizisten trat und einen Beamten in den Finger biss. Erst durch den Einsatz eines Polizeihundes wurde der Mann gestoppt.

Im Anschluss wurde er zur Anzeigenaufnahme auf das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt gebracht. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss.

"Zwei Polizisten verletzten sich so schwer, dass sie ihren Dienst an diesem Tag nicht fortsetzen konnten. Auch der Beschuldigte verletzte sich beim Einsatz des Polizeihundes, lehnte eine medizinische Behandlung jedoch ab. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung eingeleitet", heißt es in der Mitteilung abschließend.