An Weihnachten gibt es nicht nur gutes Essen, sondern auch Geschenke. Allerdings ist beides vielen Menschen nicht vergönnt. In Karlsruhe finden deshalb jährlich einige Weihnachtsaktionen statt, um den Betroffenen ebenfalls eine Freude zu machen.

Geschenktüten bei der Durlacher Tafel

Eine erste Anlaufstelle für viele Menschen mit Geldsorgen ist die Tafel in Durlach. Denn dort können sie sich mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln eindecken, die sie sich sonst nicht leisten könnten. Darum ist die Tafel auf Spenden angewiesen.

Der Karlsruher IT-Hersteller Asseco-Solutions hat deswegen mehrere Geschenktüten für bedürftige Kinder gepackt und an die Tafel übergeben. Diese werden in der Vorweihnachtszeit verteilt und enthalten einen Turnbeutel zum Bemalen, verschiedene Leckereien und eine kleine Überraschung.

Die gepackten Turnbeutel warten auf ihre Übergabe an die Durlacher Tafel | Bild: Asseco Charity

Ihr wollt selbst an die Durlacher Tafel spenden? Dann packt eine "Tüte voller Güte" und bringe sie zwischen Montag und Donnerstag, 8 bis 13 Uhr, vorbei. Gebraucht werden Handtücher, Drogerie- und Hygieneartikel sowie haltbare Lebensmittel: Mehl, Öl, Reis, Nudeln, Fischdosen, Dosengerichte, Tomatensoße. Geöffnete Ware wird nicht angenommen!

Adresse: Schinnrainstraße 11

Kontakt: 0721/ 625 970 10

Spendenkonto Durlacher Tafel

Name: Durlacher Tafel

IBAN: DE76 6605 0101 0108 0482 65

BIC: KARSDE66 (Sparkasse Karlsruhe Ettlingen)

Mal-Aktion: City Initiative Karlsruhe (CIK) erfüllt Weihnachtswünsche

Ich wünsche mir zu Weihnachten.... Für viele Kinder bleibt der Weihnachtswunsch unerfüllt. Das will die CIK ändern. 20 Kindern will die Dachorganisation ihren Traum erfüllen. Dafür müssen sie nur ihren individuellen Wunsch auf eine blanko Postkarte malen und bis zum 14. Dezember an die CIK schicken. Die Postkarten sind in rund 30 teilnehmenden Geschäften erhältlich. Die Gewinner werden einen Tag später bekanntgeben und das Geschenk anschließend per Post verschickt.

(Symbolbild) | Bild: Zeljko Dangubic/Westend61/dpa-tmn

Jedes Kind kann nur einmal teilnehmen

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen

Keine Barauszahlung

Wo gibt's die Postkarten?

AfB, BNN, Druckerei Berenz, CG Elementum, GEM, Emil & Greta, Genuss Heck, Gerstaecker, Vera Grünwald, Hof Apotheke Karlsruhe, Scruffys, Karlsruher Kind, Karlsruhe Tourismus, Kinderglück, Kuscheltier Klinik, Linda Apotheke am Ludwigsplatz, Mauk Gartenwelt, Papier Fischer, Party Schmid Service, Musik Schlaile, Modehaus Schöpf, s' Fachl Karlsruhe, Spiele Pyramide, Telekom Karlsruhe, Unikat, Vom Fass, Wochenblatt-Reporter, merschmedia Layout & Druck, Marien Apotheke

Freude schenken: Geschenktüten für Bedürftige

Auch in diesem Jahr organisieren das Diakonische Werk, der Caritasverband, die KME Karlsruhe Marketing & Event GmbH und die City Initiative Karlsruhe die "Aktion Freude schenken". Die evangelischen und katholischen Pfarrgemeinden vom Diakonischen Werk Karlsruhe sowie mehrere Geschäfte in Karlsruhe geben leere Tüten an die Bürger aus.

Bild: Diakonie Karlsruhe / KME/Caritas/CIK

Die Bürger befüllen die Tüten z.B. mit Süßigkeiten, Spielzeug, Pflegeartikeln, Kerzen oder Tee und bringen diese spätestens bis zum 3. Dezember wieder zurück zurück zur Abgabestelle. Die Tüten werden dann an soziale Einrichtungen wie zum Beispiel Altersheime gespendet.

Was gehört nicht in die Tüte? Alkohol, Verderbliches, Alkohol

Welche Geschäfte machen mit?

Modehaus Schöpf am Marktplatz, Modehaus Nagel in Durlach, Genuss Heck in Mühlburg, Autovermietung Sixt, Secondhand-Kaufhaus Kashka, Secondhand-Kaufhaus Déjà-vu, Tourist-Information, verschiedene dm-drogerie märkte.

2. Dezember: Eltern-Kind Weihnachtsbacken

Im ElementsArt Küchenstudio findet am Samstag, 2. Dezember, eine ganz besondere Weihnachtsaktion statt. Denn dort können Eltern zusammen mit ihren Kindern Plätzchen backen und sich mit anderen Teilnehmern in familiärer Atmosphäre austauschen. Die Anmeldung ist kostenlos und erfolgt online. Keine Ahnung vom Backen? Macht nichts! Die Veranstalter gehen die Anleitung Schritt für Schritt mit euch durch.

(Symbolbild) | Bild: Annette Riedl/dpa

Wann? Von 10 bis 14 Uhr

Von 10 bis 14 Uhr Wo? Pfinztalstraße 73, 76227 Karlsruhe

Pfinztalstraße 73, 76227 Karlsruhe Kontakt: 0721/ 957 716 79

Wir haben eine Aktion nicht erwähnt? Ihr veranstaltet selbst weihnachtliche Events, die anderen Personen zugutekommen? Dann schickt uns gerne eure Infos an redaktion@ka-news.de oder nutzt das Formular als ka-Reporter. Die Redaktion ergänzt und aktualisiert diesen Artikel regelmäßig!