Vieles ist bei den Special Olympics 2023 exakt genauso wie bei den Olympischen Spielen: Athleten und Athletinnen aus der ganzen Welt reisen an, um sich in verschiedenen Disziplinen zu messen; die Spiele finden alle zwei Jahre im Wechsel zwischen Winter- und Sommerspielen statt und die Austragungsstätte ist jedes Mal an einem anderen Ort der Welt. Nur ein kleiner Unterschied besteht: die Sportlerinnen und Sportler, die bei den Special Olympic Games antreten, leben mit einer geistigen oder einer mehrfachen Behinderung. Das soll sie aber nicht davon abhalten, sportliche Höchstleistungen zu erbringen.

2023 finden die Special Olympic Games zum ersten Mal in ihrer Geschichte in Deutschland statt: Vom 17. bis zum 25. Juni ist Berlin der Austragungsort des sportlichen Spektakels. Sie wollen wissen, in welchen Disziplinen die Wettkämpfe stattfinden und wann Sie welche Veranstaltung erwartet? Kein Problem, wir haben alle Informationen rund um die Sportarten, die Termine und den Zeitplan.

Sportarten bei den Special Olympics 2023: In diesen Disziplinen treten die Athleten an

In insgesamt 26 verschiedenen Disziplinen messen sich die Athleten und Athletinnen bei den Special Olympics 2023:

Badminton

Basketball 3x3

Basketball 5x5

Beachvolleyball

Boccia

Bowling

Freiwasserschwimmen

Fußball

Futsal

Geräteturnen

Golf

Handball

Hockey

Judo

Kanu

Kraftdreikampf

Leichtathletik

Radsport

Reiten

Rhythmische Sportgymnastik

Roller Skating

Schwimmen

Segeln

Tennis

Tischtennis

Volleyball

Zeitplan der Special Olympics 2023: Alle Termine im Überblick

Die Special Olympics finden zwischen dem 17. und dem 25. Juni 2023 statt. Für die allermeisten Disziplinen gliedern sich die Wettkämpfe in drei Phasen:

Klassifizierung

Gruppenphase

Finale &Siegerehrung

Bei der Klassifizierung wird überprüft, welche Athleten und Athletinnen wie gut sind und dementsprechend gegeneinander antreten sollten. In der Gruppenphase können sich die Sportler dann für die Finals qualifizieren, die inklusive anschließender Siegerehrung stattfinden. Daraus ergibt sich folgendes Programm für die einzelnen Tage:

Samstag, 17. Juni:

Rhythmische Sportgymnastik (Klassifizierung)

Sonntag, 18. Juni:

Badminton (Klassifizierung)

Basketball 3x3 (Klassifizierung)

Basketball 5x5 (Klassifizierung)

Beachvolleyball (Klassifizierung)

Boccia (Klassifizierung)

Bowling (Klassifizierung)

Freiwasserschwimmen (Klassifizierung)

Fußball (Klassifizierung)

Handball (Klassifizierung)

Hockey (Klassifizierung)

Leichtathletik (Klassifizierung)

Radsport (Klassifizierung)

Schwimmen (Klassifizierung)

Tennis (Klassifizierung)

Tischtennis (Klassifizierung)

Volleyball (Klassifizierung)

Montag, 19. Juni:

Badminton (Klassifizierung)

Basketball 3x3 (Klassifizierung)

Basketball 5x5 (Klassifizierung)

Beachvolleyball (Klassifizierung)

Boccia (Gruppenphase)

Bowling (Klassifizierung)

Freiwasserschimmen (Finale &Siegerehrung)

Fußball (Klassifizierung)

Futsal (Klassifizierung)

Golf (Klassifizierung)

Handball (Klassifizierung)

Hockey (Gruppenphase)

Judo (Klassifizierung)

Kraft-Dreikampf (Finale &Siegerehrung)

Leichtathletik (Finale &Siegerehrung)

Radsport (Klassifizierung)

Reiten (Klassifizierung)

Schwimmen (Klassifizierung)

Segeln (Klassifizierung)

Tennis (Klassifizierung)

Tischtennis (Klassifizierung)

Volleyball (Klassifizierung)

Dienstag, 20. Juni:

Badminton (Klassifizierung)

Basketball 3x3 (Klassifizierung)

Basketball 5x5 (Gruppenphase)

Beach-Volleyball (Klassifizierung)

Boccia (Gruppenphase)

Bowling (Finale &Siegerehrung)

Fußball (Klassifizierung)

Futsal (Klassifizierung)

Golf (Klassifizierung)

Handball (Gruppenphase)

Hockey (Gruppenphase)

Judo (Klassifizierung)

Kraftdreikampf (Finale &Siegerehrung)

Leichtathletik (Finale &Siegerehrung)

Radsport (Finale &Siegerehrung)

Reiten (Finale &Siegerehrung)

Rhythmische Sportgymnastik (Finale &Siegerehrung)

Roller Skating (Finale &Siegerehrung)

Schwimmen (Finale &Siegerehrung)

Segeln (Klassifizierung)

Tennis (Gruppenphase)

Tischtennis (Klassifizierung)

Volleyball (Gruppenphase)

Mittwoch, 21. Juni:

Badminton (Finale &Siegerehrung)

Basketball 3x3 (Gruppenphase)

Basketball 5x5 (Gruppenphase)

Beachvolleyball (Gruppenphase)

Boccia (Finale &Siegerehrung)

Bowling (Finale &Siegerehrung)

Fußball (Gruppenphase)

Futsal (Klassifizierung)

Golf (Gruppenphase)

Handball (Gruppenphase)

Hockey (Gruppenphase)

Kanu (Klassifizierung)

Kraftdreikampf (Finale &Siegerehrung)

Leichtathletik (Finale &Siegerehrung)

Radsport (Finale &Siegerehrung)

Reiten (Finale &Siegerehrung)

Rhythmische Sportgymnastik (Finale &Siegerehrung)

Roller Skating (Finale &Siegerehrung)

Schwimmen (Finale &Siegerehrung)

Tennis (Gruppenphase)

Tischtennis (Finale &Siegerehrung)

Volleyball (Gruppenphase)

Donnerstag, 22. Juni:

Badminton (Finale &Siegerehrung)

Basketball 3x3 (Gruppenphase)

Basketball 5x5 (Gruppenphase)

Beachvolleyball (Gruppenphase)

Boccia (Finale &Siegerehrung)

Bowling (Finale &Siegerehrung)

Fußball (Gruppenphase)

Golf (Finale &Siegerehrung)

Handball (Gruppenphase)

Hockey (Gruppenphase)

Judo (Finale &Siegerehrung)

Kanu (Finale &Siegerehrung)

Kraftdreikampf (Finale &Siegerehrung)

Leichtathletik (Finale &Siegerehrung)

Radsport (Finale &Siegerehrung)

Reiten (Finale &Siegerehrung)

Schwimmen (Finale &Siegerehrung)

Segeln (Gruppenphase)

Tennis (Gruppenphase)

Tischtennis (Finale &Siegerehrung)

Volleyball (Gruppenphase)

Freitag, 23. Juni:

Badminton (Finale &Siegerehrung)

Basketball 3x3 (Gruppenphase)

Basketball 5x5 (Gruppenphase)

Beachvolleyball (Gruppenphase)

Boccia (Gruppenphase)

Bowling (Finale &Siegerehrung)

Fußball (Finale &Siegerehrung)

Futsal (Gruppenphase)

Geräteturnen (Klassifizierung)

Handball (Gruppenphase)

Hockey (Gruppenphase)

Judo (Finale &Siegerehrung)

Kanu (Klassifizierung)

Kraftdreikampf (Finale &Siegerehrung)

Leichtathletik (Finale &Siegerehrung)

Radsport (Finale &Siegerehrung)

Reiten (Finale &Siegerehrung)

Roller Skating (Finale &Siegerehrung)

Schwimmen (Finale &Siegerehrung)

Segeln (Gruppenphase)

Tennis (Finale &Siegerehrung)

Tischtennis (Finale &Siegerehrung)

Volleyball (Gruppenphase)

Samstag, 24. Juni:

Badminton (Finale &Siegerehrung)

Basketball 3x3 (Finale &Siegerehrung)

Basketball 5x5 (Finale &Siegerehrung)

Beachvolleyball (Finale &Siegerehrung)

Boccia (Finale &Siegerehrung)

Bowling (Finale &Siegerehrung)

Fußball (Finale &Siegerehrung)

Futsal (Finale &Siegerehrung)

Geräteturnen (Finale &Siegerehrung)

Handball (Finale &Siegerehrung)

Hockey (Finale &Siegerehrung)

Judo (Finale &Siegerehrung)

Kanu (Finale &Siegerehrung)

Kraftdreikampf (Finale &Siegerehrung)

Leichtathletik (Finale &Siegerehrung)

Radsport (Finale &Siegerehrung)

Rhythmische Sportgymnastik (Finale &Siegerehrung)

Roller Skating (Finale &Siegerehrung)

Schwimmen (Finale &Siegerehrung)

Segeln (Finale &Siegerehrung)

Tennis (Finale &Siegerehrung)

Tischtennis (Finale &Siegerehrung)

Volleyball (Finale &Siegerehrung)

Sonntag, 25. Juni: