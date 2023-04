Wer im Sommer 2023 nach Spanien in den Urlaub fahren oder fliegen will, den werden vermutlich extrem hohe Temperaturen erwarten. Worauf sich Touristen bei ihrem nächsten Spanien-Urlaub einstellen müssen, lesen Sie hier.

Bereits im Frühjahr und um Ostern war es viel zu heiß in Spanien. Laut Experten von wetter.de stiegen die Temperaturen schon Mitte März auf 30 Grad und mehr - der Höchstwert von 31 Grad wurde im Südosten von Spanien gelegenen Murcia gemessen. Demnach kam Ende April auch Sevilla auf über 30 Grad. "In den meisten Regionen im Landesinneren der Iberischen Halbinsel ist es 8 bis 12 Grad wärmer als üblicherweise zu dieser Zeit", schreiben die Experten auf wetter.de.

Urlaub in Spanien: Hitzewelle könnte im Sommer auch für Touristen zum Problem werden

Daraus ergeben sich schon jetzt Probleme, die sich im Sommer wohl noch zuspitzen werden. Demnach führe der trockene und warme Winter schon jetzt zu Dürren im Süden und Westen Europas. Ein Bericht der EU-Kommission belegt: Die Folgen der Trockenheit sind schon jetzt in Spanien zu spüren. Waldbrände, Wassermangel und Ausfälle in der Landwirtschaft sind die Folge. Dem Boden fehle es an Feuchtigkeit und die Wasserstände der Flüsse seien zu niedrig.

Generell erhitzt sich das Klima in Spanien seit Jahren und es wird trockener. Das liegt Experten zufolge auch am Klimawandel. Schon im vergangenen Jahr herrschten rund um das Mittelmeer extreme Temperaturen und Hitzewellen. In diesem Sommer erwarten die Meteorologen keine Linderung.

Hitze und Wassermangel: Das müssen Touristen bei ihrem Urlaub in Spanien wissen

Für Touristen, die im Sommer 2023 nach Spanien in den Urlaub wollen, heißt das: Sie sollten besonders vorsichtig sein. Bereits in den vergangenen Jahren kam es in Spanien immer wieder zu Temperaturen von über 40 Grad. Laut Experten können solche Temperaturen auch für gesunde Menschen gefährlich werden. Deshalb sollten Touristen folgendes bei Hitze beachten:

möglichst körperlich anstrengende Tätigkeiten vermeiden

nicht schwer essen - kleine, leichte Mahlzeiten überfordern den Körper weniger

möglichst auf Alkohol verzichten, dieser entzieht dem Körper Flüssigkeit

auf direkte Sonneneinstrahlung verzichten, Schatten suchen und, wenn möglich, nicht zur Mittagszeit ins Freie gehen

Der Klassiker: viel trinken, am besten Wasser

Außerdem sollten Urlauber in Spanien wie auch anderswo auf lokale Bestimmungen und Reisewarnungen achten.

Übrigens: Auch Italien hat ein Hitzeproblem und kämpft gegen die Dürre - nicht nur am Gardasee.