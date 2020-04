vor 2 Stunden Stuttgart Noch eine Weile auf Partys und Volksfeste verzichten: "Es wird nicht sofort wieder alles so sein wie vorher"

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat einer vollständigen Rückkehr in die Normalität nach Ostern eine Absage erteilt. "Es wird nicht sofort wieder alles so sein wie vorher", sagte der CDU-Politiker am Dienstag in Stuttgart nach der Teilnahme an einer Sitzung des grün-schwarzen Landeskabinetts.