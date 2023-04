Ein Mangel an hochgesteckten Zielen war noch nie das Problem von Elon Musk, Eigentümer von Tesla, Twitter-König und Gründer des Raumfahrtunternehmens SpaceX, mit dem er laut eigenen Angaben langfristig die menschliche Besiedlung des Mars vorantreiben will. Den Auftakt der ambitionierten Mission soll der Start der "Starship"-Rakete machen, die ihren Vorgängern anderer Raumfahrtunternehmen mit Superlativen zu Größe und Leistungsfähigkeit den Rang ablaufen will. Was genau das Besondere an der SpaceX-Rakete ist, wie die Mission aussehen soll und wann der Start geplant ist, lesen Sie in diesem Artikel.

SpaceX-Starship: Größte und stärkste Rakete der Welt

Das "Starship" von SpaceX ist die größte und leistungsstärkste Rakete der Geschichte der Raumfahrt. Bislang hält die US-amerikanische Raumfahrtbehörde Nasa mit der Saturn V den Rekord für die größte geflogene Rakete. Mit der 111 Meter hohen Rakete hatte die Nasa im Rahmen der Apollo-Missionen Astronauten zum Mond gebracht. Auch die europäische Rakete Ariane 5 gehört zu den größten Trägerraketen. Der Raketentyp absolvierte mit der Mission "Juice" den letzten Start ihrer 27 Jahre langen Geschichte.

Der Rekordhalter sollte aus der Sicht von SpaceX-CEO Elon Musk am Montag das Starship werden. Es besteht aus der Booster-Rakete "Super Heavy" und einem Raumschiff, welches ebenfalls "Starship" genannt wird. Die beiden Stufen kommen zusammen auf eine Höhe von 119 Meter. Oder noch mehr? "Das Schiff wird sich wahrscheinlich um weitere 10 m oder so verlängern", hatte Musk am 8. April getwittert. Was genau er damit meinte, blieb zunächst offen.

Die "Starship"-Rakete soll sich als wiederverwendbares Raumschiff etablieren, welches immer wieder Touristen in den Weltraum bringt. Musk plant, dass ein Orbitalflug mit dem "Starship" in Zukunft weniger als zehn Millionen US-Dollar kostet.

Fakten und Daten zur "Starship"-Rakete

Die Erststufe Super Heavy wird von nagelneuen 33 Raptor-Triebwerken angetrieben, die SpaceX entwickelt hat. Das Raumschiff ist mit sechs der Raptoren bestückt. Die Triebwerke sorgen dafür, dass das "Starship" von SpaceX als stärkste Rakete in die Geschichte eingehen wird, welche je ins All geschickt wurde. Weitere Fakten und Daten zur Rakete lesen Sie hier:

Stufen: Super Heavy (Rakete) und Starship (Raumschiff)

Höhe: 119 Meter

Durchmesser: 9 Meter

Startmasse: rund 5000 Tonnen

Treibstoff: Flüssigsauerstoff, flüssiges Methan

Treibstoffmasse: 1200 Tonnen

Nutzlastkapazität: mehr als 100 Tonnen (bis zu einer Höhe von 500 Kilometer, mit Wiederverwendung), mehr als 100 Tonnen bei Reise zum Mond oder Mars, mit Auftanken im Erdorbit

Start von Starship: SpaceX-Rakete soll Erde umrunden

Wenn die Mission nach Plan läuft, dann wird das riesige Raumschiff von dem gigantischen Booster, der rund drei Minuten zünden soll, in die Höhe katapultiert und aktiviert in der Folge die Triebwerke. Es soll dann einmal um die Erde gleiten und nach einer Stunde und 17 Minuten wieder zurückkehren und im Ozean wassern. Der Booster soll ebenfalls in den Golf von Mexiko fallen.

"Ein Erfolg wäre der neue Testflug schon, wenn unser Raumschiff beim Abheben nicht explodiert und die neu errichtete Startplattform mit 140 Meter hohem Turm zerlegt", sagte Musk im Vorfeld. Anfang des Jahres hatte ein Triebwerkstest der Starship-Rakete in einer gigantischen Explosion bei der Landung geendet. "Die Wahrscheinlichkeit, dass die Rakete die Umlaufbahn nicht erreicht, liegt bei 50 Prozent", sagte Musk nun mäßig optimistisch.

"Starship"-Raketenstart: Erster Startversuch scheitert

Eigentlich sollte die 120 Meter hohe Schwerlastrakete längst abgehoben sein. Wie SpaceX auf seiner Webseite mitteilte, sollte der Start des "voll integrierten Raumschiffs und einer Super-Heavy-Rakete von der Starbase in Texas" am Montag (17. April 2023) um 8 Uhr CT erfolgt sein, zu deutscher Zeit also um 15 Uhr.

Doch 40 Sekunden vor dem Abheben wurde der Countdown zum Testflug des neuen Raumschiffs von SpaceX abgebrochen. Offenbar gab es ein Problem mit einem Druckventil, twitterte Elon Musk. Der optimistischen Stimmung sollte das aber keinen Abbruch tun. "Heute viel gelernt", so der Tech-Pionier in einem weiteren Tweet.

Zweiter Startversuch der "Starship" am Donnerstag: Start geglückt - aber nur für drei Minuten

Der zweite Startversuch der "Starship" ist geglückt. Das größte Raketensystem der Raumfahrtgeschichte hob am Donnerstag, den 20. April, nach einer kurzen Verzögerung beim Countdown in Brownsville im US-Bundesstaat Texas nahe der mexikanischen Grenze ab - konnte sich allerdings nur etwa drei Minuten auf Zielkurs halten. Das Problem: Immer mehr Triebwerke der insgesamt 33 Raptoren fielen nach und nach aus, sodass die "Starship"-Rakete rapide ihre Geschwindigkeit einbüßte, die Nase irgendwann abfiel, explodierte und sich im freien Fall zurück zur Erdoberfläche befand. Die Mitarbeiter von SpaceX jubelten trotzdem. Aus dem halb geglückten Start wird Elon Musk mit Sicherheit wieder "viel gelernt" haben.