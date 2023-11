Laut Landesgesetz - dem Gesetz über Ladenöffnung - dürfen in Baden-Württemberg Geschäfte an drei Sonn- und Feiertagen öffnen. Hierfür wird ein Anlass wie Märkte, Messen, örtliche Feste oder ähnliche Veranstaltungen benötigt. Karlsruhe plant für die kommenden drei Jahre folgende Termine:

Verkaufsoffene Sonntage 2024 (geplant)

Wann? Wo? Was? 8. September 2024 Mühlburg Mühlburger Kerwe 15. September 2024 Durlach Durlacher Kerwe, Weinfest 13. Oktober 2024 Karlsruhe-Innenstadt Stadtfest 28. April 2024 Karlsruhe-Innenstadt und Durlach Fest der Sinne & Durlach blüht auf 10. November 2024 im Süden Rintheims, Osten der Oststadt Karlsruher Mess'

Verkaufsoffene Sonntage 2025 (geplant)

Wann? Wo? Was? 14. September 2025 Mühlburg Mühlburger Kerwe 21. September 2025 Durlach Durlacher Kerwe, Weinfest 12. Oktober 2025 Karlsruhe-Innenstadt Stadtfest 4. Mai 2025 Karlsruhe-Innenstadt & Durlach Fest der Sinne & Durlach blüht auf 9. November 2025 im Süden Rintheims, Osten der Oststadt Karlsruher Mess'

Verkaufsoffene Sonntage 2026 (geplant)

Wann? Wo? Was? 13. September 2026 Mühlburg Mühlburger Kerwe 20. September 2026 Durlach Durlacher Kerwe, Weinfest 11. Oktober 2026 Karlsruhe-Innenstadt Stadtfest 26. April 2026 Karlsruhe-Innenstadt & Durlach Fest der Sinne & Durlach blüht auf 8. November 2026 im Süden Rintheims, Osten der Oststadt Karlsruher Mess'

Jeder Stadtteil könnte eigenen verkaufsoffenen Sonntag haben...

Die Stadt Karlsruhe hat für die kommenden drei Jahre je fünf verkaufsoffenen Sonntage geplant. Wie geht das? Die verkaufsoffenen Sonntage können auf bestimmte Bezirke oder Handelszweige beschränkt werden - die Stadt bezieht sich in Karlsruhe auf bestimmte Stadtteile.

Bild: Paul Needham Foto

Wird für einen Bezirk - in Karlsruhes Fall: Stadtteil - ein verkaufsoffener Sonntag festgelegt, hat dies keine Auswirkung auf die Anzahl der möglichen verkaufsoffenen Sonntage in anderen Stadtteilen. Könnte es also in jedem Stadtteil sogar drei verkaufsoffene Sonntage geben?

Wie wird über die Termine entschieden?

Ja und Nein. Theoretisch dürfte die Stadt pro Bezirk - oder Stadtteil - drei Tage festlegen. Allerdings müssen diese an bestimmte Anlässe gebunden sein. Laut Rechtsprechung muss es sich beim Anlass um ein Ereignis "mit einem gewissen Eigengewicht" handeln.

Bild: Paul Needham Foto

Darunter versteht man, dass das Ereignis auch ohne verkaufsoffenen Sonntag viele Menschen anziehen würde. "Der verkaufsoffene Sonntag muss dabei von geringerer Bedeutung sein als die Veranstaltung selbst."

Bild: Thomas Riedel

Daher öffnen die Läden in Karlsruhe sonntags im Rahmen von Kerwen und Veranstaltungen, die ohnehin einen starken Besucherzustrom haben, wie beispielsweise das Stadtfest oder die Karlsruher Mess'.

Katholische Kirche will weniger verkaufsoffene Sonntage

Zudem müssen vorher die Kirchen angehört werden. Die Stadt Karlsruhe hörte im Vorfeld:

die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen,

Evangelische Kirche in Karlsruhe,

Katholisches Dekanat Karlsruhe,

Einzelhandelsverband Nordbaden e.V.,

ver.di, Bezirk Mittelbaden-Nordschwarzwald,

Arbeitsgemeinschaft Karlsruher Bürgervereine,

und das Stadtamt Durlach an.

Außer dem Stadtamt Durlach meldete sich nur das Katholische Dekanat zurück. Sie sei grundsätzlich nicht mit der Ausweitung der Anzahl von verkaufsoffenen Sonntagen in Karlsruhe einverstanden und wende grundsätzlich gegen jede Einschränkung des Sonntagsschutzes, heißt es in der städtischen Beschlussvorlage.

Es gibt einen zusätzlicher verkaufsoffenen Sonntag ab 2024

Bild: Paul Needham Foto

Am 4. Juni 2023 hat erstmals ein verkaufsoffener Sonntag im Rahmen der Karlsruher Frühjahrsmess' stattgefunden. Ab 2024 soll er auch auf die Herbstmess' ausgeweitet werden.

Der Gemeinderat entscheidet am Dienstag, 28. November, über die Vorlage. ka-news.de wird über die Entscheidung in diesem Artikel informieren.