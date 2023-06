Wohl er nicht. Auch am Wochenende werden die Karlsruher den Regenschirm, höchstens als Sonnenschirm benötigen. "Tatsächlich legen die Temperaturen am Wochenende nämlich noch einmal zu und es wird sommerlich und trocken", sagt Wetter-Experte Bernhard Mühr gegenüber ka-news.de

30-Grad-Marke wird erneut geknackt

So könne am Samstag und vor allem am Sonntag erneut die 30-Grad-Marke geknackt werden. "Deutlich übertroffen wird sie aber nicht", beruhigt Mühr. Allerdings werde die Luft am Sonntag insbesondere am Nachmittag immer schwüler.

Bild: Thomas Riedel

"In der Nach zum Montag - voraussichtlich aber erst nach Mitternacht- sind dann die ersten Schauer und Gewitterzu erwarten", so Mühr weiter. Um das aufgelaufene Niederschlagsdefizit auszugleichen, müsse es aber häufig, intensiv, verbreitet und langanhaltend regnen. Danach schaue es aber aktuell eher nicht aus.

Ist der Hitzesommer damit also auch in Karlsruhe angekommen?

Der typische Sommer in Mitteleuropa, Deutschland und damit auch Karlsruhe sei gekennzeichnet durch einen Wechsel von warmen und kühleren sowie trockenen und nassen Abschnitten. Nur ganz selten trete eine so lange fast vollständige Trockenphase wie in diesem Jahr auf.

Diplom-Meteorologe Bernhard Mühr | Bild: Bernhard Mühr

"Mittlerweile dauert die Trockenheit schon seit Mitte Mai und damit vier Wochen lang an. Der Sommer ist da, und er scheint auch noch zu bleiben", prognostiziert Mühr. Und auch nach den aktuellen Mittelfristprognosen spreche für die nächsten Tage einiges für ein überdurchschnittliches Temperaturniveau.

Ist es bereits außergewöhnlich heiß für diese Jahreszeit?

Auch der Juni im Vorjahr sei bereits ein außergewöhnlich warmer Monat gewesen. "Er übertraf seinen langjährigen Vergleichswert um 2.1 Grad", sagt Mühr. Das Temperaturniveau der ersten Monatshälfte des aktuellen Juni lege sogar schon knapp drei Grad über der Norm. "Es bestehen also gute Chancen, dass der diesjährige Juni seinen Vorgänger übertrifft."