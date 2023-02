Frankfurt vor 3 Stunden

Sonne kommt ins winterliche Baden-Württemberg zurück

Der Wochenstart in Baden-Württemberg wird etwas heiterer aber genau so kalt wie das Wochenende. Ab Montagmittag scheint vielerorts die Sonne auf das Land herab, wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntag mitteilte. Das trockene Wetter ziehe sich bis mindestens Mittwoch. Die Temperaturen rangieren am Tag zwischen einstelligen Plusgraden, etwa in der Kurpfalz, und geringen Minusgraden im Bergland.