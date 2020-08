vor 1 Stunde Stuttgart Hitzewelle: Bis zu 37 Grad im Südwesten - Achtung vor lokalen Hitzegewittern!

Die Woche beginnt in Baden-Württemberg sonnig und heiß: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) liegen die Höchsttemperaturen am Montag zwischen 28 Grad in Hochlagen und 37 Grad im Kraichgau.