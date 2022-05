Stuttgart vor 1 Stunde

32 Grad: Der Sommer kommt nach Karlsruhe

Mit bis zu 32 Grad am Oberrhein sollen am Mittwoch sommerliche Tage in Baden-Württemberg beginnen. Die Temperaturen für diese Jahreszeit seien ungewöhnlich hoch, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Mit 25 Grad in Stuttgart verzeichnete Baden-Württemberg schon am Dienstag temperaturmäßig den ersten offiziellen "Sommertag" in diesem Jahr.