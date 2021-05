vor 1 Stunde Carsten Kitter Karlsruhe 32 Grad! An Fronleichnam kommt der Sommer nach Karlsruhe

Na endlich! Nachdem sich der Frühling lange hat bitten lassen, steigen aktuell in die Temperaturen in der Fächerstadt. Und so schnell wie der Frühling gekommen ist, so schnell wird er wohl auch wieder verschwinden. Denn am Donnerstag kommt schon die Hitze des Sommers.