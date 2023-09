Kaum sind die Sommerferien um, scheint Petrus der Sonne in Karlsruhe einen Riegel vorzuschieben. Denn aktuell gelangt von Westen feuchte und überwiegend mäßig warme Luft nach Baden-Württemberg. Das Resultat: Es wird kühler und es nieselt manchmal.

Das Wetter in Karlsruhe am Mittwoch, 13. September

Bis in den Abend hinein sei laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) mit einzelnen Gewittern, stürmischen Böen um 70 km/h, kleinkörnigem Hagel und Starkregen mit bis zu 25 Liter pro Quadratmeter pro Stunde zu rechnen.

Vor allem am Nachmittag und am Abend soll es in der Südhälfte des Landes zu unwetterartigen Gewittern mit heftigen Starkregen kommen. 60 Liter pro Quadratmeter in ein bis drei Stunden seien da nicht ausgeschlossen. Höchsttemperaturen: 24 Grad. Damit wird es in Karlsruhe rund sechs Grad kälter als am Vortag.

Diese Woche: Nur kurzfristiges "Herbstwetter"

"Es handelt sich dabei aber nur um eine kurzfristige Kaltfront, die vom Atlantik zu uns strömt", weiß Thomas Schuster, Meteorologe des DWD. So würden sich in den kommenden Tagen nur noch vereinzelte Quellwolken vor die Sonne schieben. Niederschläge und starke Windböen seien dann kein Thema mehr.

Thomas Schuster, Meteorologe des Deutschen Wetterdienst bei der Arbeit | Bild: Thomas Schuster privat

"Schon am Wochenende werden wir wieder spätsommerliche Temperaturen von um die 27 Grad erreichen", prognostiziert Schuster weiter und ergänzt: "Der Herbst erhält diese Woche noch keinen Einzug in Karlsruhe". In der kommenden Woche sieht die Lage wieder anders aus.

Kommende Woche: Mehr Regen und herbstliches Wetter

"Ab Anfang beziehungsweise Mitte nächster Woche erreicht uns eine sogenannte Westwetterlage, die ein Tiefdruckgebiet vom Atlantik aus zu uns bringt", sagt Schuster. Dieses bringe eher herbstliches Wetter in die Fächerstadt, inklusive Regen. Bis der Herbst allerdings wettertechnisch in Karlsruhe ankomme, dauere es laut dem Meteorologen noch ein bisschen. Also liebe Karlsruher, nutzt die schönen Tage noch!