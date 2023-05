"Ein Zeuge teilte der Polizei mit, dass seine Lebensgefährtin einen Anruf ihrer 13-jährigen Tochter erhalten habe. Diese habe mitgeteilt, dass ein jugendlicher Bekannter in der Wohnung ihrer Freundin mit einer Pistole geschossen habe", heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Vor Ort stellte sich heraus, dass der junge Mann mit einer Softair-Pistole einen Schuss auf das Bett abgefeuerte, um so die Ungefährlichkeit der Waffe zu demonstrieren.

Die Fahndungskräfte trafen den jungen Mann schließlich im Garten seines Elternhauses an. Die Pistole hatte er mittlerweile in seinem Zimmer abgelegt und gab sie freiwillig heraus. Ihm droht nun eine Anzeige bei der Bußgeldbehörde.

Ähnliche Situation in Bad Schönborn

Drei Stunden zuvor kam es in Bad Schönborn zu einem ähnlichen Zwischenfall. Hier verständigte gegen 12 Uhr ein Zeuge die Polizei, weil er in Sorge um eine Bekannte war und befürchtete, dass diese von ihrem ehemaligen Lebensgefährten gegen ihren Willen in ihrer Wohnung festgehalten und mit einer Waffe bedroht werde.

Die betroffene Dame konnte laut Polizei schnell wohlbehalten aufgefunden werden, jedoch zeigte sie den Polizeibeamten ein Foto einer Schusswaffe, in deren Besitz sich ihr 27-jähriger Ex-Freund befinden solle.

"Da zu diesem Zeitpunkt nicht auszuschließen war, dass es sich bei der abgebildeten Pistole um eine scharfe Schusswaffe handelt, umstellten mehrere Streifenwage das Wohnhaus in der Murgstraße. Gegen 17 Uhr gelang es Spezialkräften der Polizei den 27-jähirge Tatverdächtigen nahe seiner Wohnung widerstandslos festzunehmen", so die Polizei.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes und der Wohnung fanden die Polizeibeamten einen Schreckschusswaffe sowie ein Magazin für eine Pistole. Der 27-Jährige muss nun mit einer Anzeige unter anderem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen.