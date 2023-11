Wie die Initiative "Karlsruher Platanen bleiben" auf Instagram ankündigt, will sie am Samstag, 18. November, erneut in Karlsruhe gegen die geplante Fällung weiterer Platanen auf der Kaiserstraße protestieren.

Erneute Aktion in Karlsruhe geplant

Genau Details nennt die Organisation nicht. In ihrer Instagram-Story heißt es lediglich: "Wir sind wieder gefragt. Es ist wieder Aktion und Höhe dabei und noch was ganz Neues. Wir kommen der Stadt sogar entgegen und nutzen mal so richtig viel Beton. Genau so, wie es die Stadt die ganze Zeit möchte."

Hintergrund der erneuten Protesten sind laut Initiative die erst kürzlich durchgeführte Fällung von vier weiteren Platanen im Zuge der Umgestaltung der Karlsruher Kaiserstraße. Diese wurde vor ungefähr drei Wochen auf Höhe des C&A gefällt.

Es ist nicht die erste Protestaktion der Initiative. Bereits in der Nacht auf Donnerstag, 17. August, hatten mehrere Aktivisten vier Platanen auf der Kaiserstraße besetzt und deren Erhalt gefordert. Die Besetzung der Bäume wurde am 19. August beendet, nachdem Karlsruhes Oberbürgermeister ein Gespräch mit der Initiative ankündigte.

Bevor dieses stattfand, kletterten die Baumbesetzer auch auf einen Baukran im Stadtgebiet und befestigten dort ein Banner um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen.

Das Gespräch mit OB Mentrup erfolgte am Dienstag, 29. August. Nach dem Treffen berichteten beide Seiten von einem positiven Gespräch. Eine erneute Besetzung der Platanen schlossen die Aktivisten dennoch schon damals nicht aus.