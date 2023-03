Den Höhepunkt der Raw-Air-Tour bildet auch dieses Jahr wieder das Skifliegen in Vikersund. Der Wettkampf ist auch deshalb einer der spannendsten der Saison, weil er auf der höchsten Skischanze der Welt ausgetragen wird, dem "Vikersundbakken". Die von Kennern auch ehrfürchtig "Monsterbakken" genannte Schanze bietet aufgrund ihrer schieren Höhe die Möglichkeit, enorme Distanzen zu springen. So liegt der bisherige Schanzen-Rekord bei sagenhaften 253,5 Metern.

Letztes Jahr fand auf dieser Schanze auch die Skifliegen-WM statt, die der Norweger Marius Lindvik für sich entscheiden konnte. Zwei Jahre zuvor hatte der deutsche Karl Geiger den Wettkampf gewonnen. Da die Skifliegen-WM aber nur alle zwei Jahre stattfindet, wird in diesem Jahr wieder strikt im Rahmen des Skispringen-Weltcups gesprungen.

Vor dem Wettkampf in Vikersund führt der norweger Halvor Egner Granerud die Tabelle an. Der bestplatzierte deutsche Skispringer ist Andreas Wellinger auf Platz sechs. Ob dieser noch ein wenig aufholen kann, können die Zuschauer auch in diesem Jahr bequem von zuhause aus mitverfolgen.

Wie sieht der Zeitplan beim Skispringen der Männer in Vikersund am Wochenende aus?

Wann wird das Skispringen 2023 am Wochenende im Fernsehen gezeigt?

Gibt es einen kostenlosen Live-Stream zum Skispringen-Weltcup am Wochenende?

Zeitplan beim Skispringen-Weltcup der Herren 2023: Das sind die Termine in Vikersund

Das Skifliegen in Vikersund ist die letzte Station der Raw-Air-Tour in Norwegen. Der Sprung vom "Monsterbakken" ist das würdige Finale für den Weltcup-Abschnitt. Bevor der Champion der Mega-Schanze in diesem Jahr gekürt wird, steht jedoch zunächst am 17. März das Qualifying an. An den beiden folgenden Tagen findet dann der eigentliche Wettkampf statt.

Ort: Vikersund, Norwegen

Schanze: Vikersundbakken (240m)

Termine: 17. - 19. März

Skisprung-Weltcup der Herren 2023 live: Übertragung des Raw Air im TV und Stream

Das Skifliegen in Vikersund ist eines der Highlights der Wintersport-Saison. Dementsprechend gibt es auch eine umfangreiche Übertragung des Wettkampfes, der auf der höchsten Skisprung-Schanze der Welt ausgetragen wird. Dabei gibt es für die Zuschauer an einigen Tagen sogar die Möglichkeit, zwischen zwei Arten der Übertragung im TV zu wählen. Einerseits kann der Skispringen-Weltcup in Kombination mit den anderen an diesem Tag stattfindenden Wintersport-Ereignissen im Rahmen der ARD-Sportschau gesehen werden. Andererseits gibt es auch die Möglichkeit, bei Eurosport die Live-Übertragung des Wettkampfes anzusehen, ohne von Zwischenschaltungen zu den anderen Disziplinen unterbrochen zu werden.

Sowohl das Sendeangebot von Eurosport als auch das der ARD erstreckt sich auch auf das Streaming. Die ARD bietet dabei neben dem gewohnten Sportschau-Stream an zwei der drei Tage auch noch einen extra Live-Stream nur für das Skispringen der Herren in Vikersund an.

Übertragung live im TV:

17. März: Eurosport 2 ab 16.55 Uhr

18. März: ARD-Sportschau ab 15.03 Uhr; Eurosport 1 ab 16.00 Uhr

19. März: ARD-Sportschau ab 15.03 Uhr; Eurosport 1 ab 15.55 Uhr

Übertragung live im Stream: