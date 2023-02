Bis zum Valentinstag ist es vielleicht ein bisschen knapp, doch wer derzeit Single ist und seine Zukunft nicht mehr alleine verbringen möchte, dem kann eine Beratung von Martina Mayer helfen.

Liebe, Partnerschaft und Beziehungen

Sie ist Coach, Systemische Therapeutin und vom Grundberuf Sozialpädagogin und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Alleinstehende auf dem Weg in eine glückliche Beziehung zu begleiten.

Viele Menschen wünschen sich eine glückliche Beziehung. | Bild: pexels.com/Van Thang

"Ich beschäftige mich durch meine Arbeit schon viele Jahre mit den Themen Liebe, Partnerschaft und Beziehungen", sagt sie im Gespräch mit ka-news.de. "Dabei habe ich auch viele Beziehungen scheitern sehen und fragte mich, warum bestimmte Menschen überhaupt einmal zusammengekommen sind, was sie verbunden hat und wie sich ihre Beziehung so negativ entwickeln konnte."

Mit ihrem Single-Coaching möchte sie da ansetzen, wo viel verändert werden kann: Bevor eine Beziehung entsteht. "Aus meiner eigenen Beziehungsgeschichte weiß ich, wie wichtig es ist, nach innen zu schauen, anstatt nur Veränderung im Außen zu suchen", meint sie. Im Gespräch mit der Redaktion gibt Mayer fünf Tipps für Singles.

Wie wird man nun seinen Single-Status los? Hier kommen die Tipps:

1) Neue Leute kennenlernen und daten, daten, daten...



Das klingt einfach und banal, aber es ist so: je mehr neue Leute oder andere Singles wir kennenlernen, desto höher ist die Chance, jemanden zu finden, der/die zu uns passt. Dabei empfehle ich Singles, sich nicht nur auf das Online-Dating zu konzentrieren, sondern auch rauszugehen, Dinge zu unternehmen, bei denen sie Menschen mit ähnlichen Interessen & Werten kennenlernen können – dies bestenfalls an Orten und bei Aktivitäten, bei denen man sich wohlfühlt und ganz „man selbst“ sein kann.

2) Sich Standards setzen und sich selbst treu bleiben



Es ist wichtig, sich klarzumachen, was einem in einer Partnerschaft wichtig ist, was man braucht und was man gar nicht möchte und sich da Standards zu setzen. Ich finde es wichtig, dabei gut auf das eigene Bauchgefühl zu hören und sich nichts vorzumachen oder sich jemanden schönzureden.

Bild: pexels.com/Stephen Gitau

Man darf sich selbst fragen: "Passt die Person zu mir?", anstatt: "Was muss ich tun, um der Person zu gefallen?" oder zu denken, die Person wird sich schon noch ändern. Jedes Date, jeder Austausch und jede Verbindung bringt uns dabei weiter und hilft herauszufinden, wer wirklich zu uns passt.

3) Das eigene Leben positiv gestalten



Auch wenn die Sehnsucht nach einer Beziehung groß ist, sollte sich nicht das ganze Leben um die Partnersuche drehen. Das eigene Leben erfüllend zu gestalten und die Bereiche zu verändern, die man verändern kann, finde ich eine wichtige Grundlage, um eine Beziehung einzugehen. Denn wer zufrieden mit sich und seinem Leben ist, strahlt dies auch aus und wirkt auf andere umso attraktiver und nicht etwa bedürftig.

4) Muster bei der Partnersuche und Partnerwahl erkennen



Wenn wir beim Daten immer wieder ähnliche Dinge erleben oder immer wieder auf dieselben Verhaltensweisen oder Eigenschaften bei potenziellen Partner/innen stoßen, dann hilft es zu schauen, was dahinter steckt. Man sollte sich fragen, was sich wiederholt und was die Menschen, in die man sich verliebt oder die man gut findet, gemeinsam haben. Unbewusste Muster zu erkennen, hilft, diese zu verändern.

Mit Schnee bedeckte Liebesschlösser an einer Brücke in Lübeck. Heute ist Valentinstag. Foto: Angelika Warmuth

5) Unbewusste Einflüsse auf die Partnersuche bewusst machen



Die Partnersuche wird zu einem großen Teil von unbewussten Anteilen in uns gesteuert: von unseren Beziehungs- & Bindungserfahrungen, unserem Selbstbild oder unbewussten Blockaden und Befürchtungen (zum Beispiel Angst verletzt zu werden oder sich in einer Beziehung zu sehr anpassen zu müssen).

Karlsruhe Valentinstag 2023: 5 Restaurants für ein romantisches Date in Karlsruhe Das könnte Sie auch interessieren

Sich solche unbewussten Einflüsse bewusst zu machen, ist ein sehr wichtiger Schritt in Richtung einer glücklichen Beziehung. Dabei kann es hilfreich sein, sich professionelle Unterstützung zu holen, da der Blick von außen meist mehr sieht, als man selbst.

Alle Angaben sind hierbei ohne Gewähr.