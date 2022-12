von (dpa)

Nach zwei Jahren ohne Böllern starten Händler in Baden-Württemberg an diesem Donnerstag wieder mit dem Verkauf von Feuerwerk für die Silvesternacht.

Feuerwerk-Comeback nach zwei Jahren Pause

In den beiden Vorjahren war dies verboten worden, um die Krankenhäuser in den Hochzeiten der Corona-Pandemie zu entlasten. In diesem Jahr hat der Bund die Entscheidung darüber den Städten und Gemeinden überlassen. Jetzt dürften es viele Feiernde wieder krachen lassen.

Der Inhaber eines Feuerwerksgeschäfts sortiert in Baden-Württemberg zwei Tage vor dem Verkaufsstart des Silvesterfeuerwerks sein Sortiment. | Bild: Marijan Murat/dpa

Der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) rechnet mit einem Umsatz von etwa 120 Millionen Euro - so viel wie vor der Pandemie. Mehrere Städte wie Stuttgart, Tübingen, Karlsruhe, Calw und Villingen haben allerdings wieder Böllerverbotszonen eingerichtet.

Auch die Geschäfte gehen von ähnlichen Erfahrungen wie vor der unfreiwilligen Corona-Pause aus. Ein Sprecher des Handelsverbands rechnet nach eigenen Angaben damit, dass die meisten Geschäfte, die früher Feuerwerk angeboten hätten, dies nun auch nach der Corona-Zwangspause wieder machten. Vor allem Supermärkte und Discounter würden sehr viele Knaller und Raketen verkaufen.

Die vom 29. bis 31. Dezember angebotenen Feuerwerksprodukte müssen aber von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) oder einer vergleichbaren europäischen Behörde zugelassen sein. Die BAM empfiehlt zudem, Feuerwerk nicht im Ausland zu kaufen. Käufer müssen mindestens 18 Jahre alt sein.

Feuerwerk darf in Baden-Württemberg nur am 31. Dezember und am 1. Januar 2023 benutzt werden. In manchen Kommunen gibt es engere zeitliche Einschränkungen. Bei Kinder- und Altenheimen, Krankenhäusern und Kirchen ist das Knallen von Böllern und Abschießen von Raketen aus Lärmschutzgründen untersagt.