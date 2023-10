Am Freitag, 27. Oktober, setzte Karlsruhe ein Zeichen für mehr Menschlichkeit auf dem Marktplatz. Ein Zeichen für die Opfer in Israel und Palästina. "Wer sich nur für israelische Opfer interessiert, oder nur für palästinensische, der interessiert sich in Wahrheit überhaupt nicht für menschliches Leben", betonte Oberbürgermeister Frank Mentrup. Die Stadt hatte in einer Pressemitteilung explizit darauf hingewiesen, dass alle Religionen bei dem Event willkommen seien. Neben dem OB kamen unter anderem Solange Rosenberg, Vorsitzenden der jüdischen Kultusgemeinde, und Mirja Kon-Thederan vom Garten der Religionen zu Wort.

