vor 4 Stunden Stuttgart Wohnungen zu teuer: Baden-Württembergs Großstädten laufen die Einwohner davon

Sieben der neun Großstädte im Südwesten haben im vergangenen Jahr Einwohner verloren. In Stuttgart ging die Bevölkerungszahl um rund 5.600 Menschen zurück, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte. Auch Karlsruhe, Heidelberg, Mannheim, Freiburg, Heilbronn und Ulm verzeichneten weniger Einwohner als im Vorjahr. Die Statistiker führen die Entwicklung darauf zurück, dass Wohnungen in den Zentren zunehmend knapper und damit teurer werden.