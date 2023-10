In Karlsruhe finden wieder mehr Verbrechen statt. Das geht aus dem Karlsruher Sicherheitsbericht 2022 hervor. So erhöhte sich die Anzahl der erfassten Straftaten im Vergleich zu 2021 (23.605 Straftaten) um 9,5 Prozent (25.853 Straftaten). Das erscheint zunächst dramatisch, doch das Amt führt den Anstieg auf das Ende der Coronabeschränkungen zurück.

Die Straftaten pro 100.000 Einwohner sind in Karlsruhe im Vergleich zu 2021 um rund 10 Prozent angestiegen. Karlsruhe (8.435) liegt somit vor Stuttgart (8.259) aber noch hinter Mannheim (9.547) und Freiburg (9.997).

Diebstahl ist die häufigste Straftat in Karlsruhe

Die generelle Zunahme an Straftaten spiegelt sich in den erfassten Delikten wider. Einzig die Rauschgiftkriminalität ist mit 1.787 Delikten niedriger als in den Vorjahren. Straßenkriminalität (4.805) und Diebstähle (8.627) haben sich im Vergleich zu 2021 erhöht, sind aber noch unter dem Stand von 2019 vor der Corona-Pandemie.

Sogenannte Rohheitsdelikte (etwa Körperverletzung), Einbruch und Gewaltkriminalität übersteigen nicht nur die Vorjahreszahlen, sondern auch die Statistiken von 2019. So wurden 2022 2.207 Fälle von Körperverletzung erfasst. 2021 (1.808) und 2019 (1.949) lagen die Werte deutlich niedriger.

Weniger KOD Einsätze als zu Corona-Zeiten

Im Vergleich zu den beiden Vorjahren ist die Einsatzzeit des KOD stetig gesunken. Während der Pandemie musste der KOD 16.129 Mal ausrücken, 2022 nur noch 10.714 Mal. Der Grund: Der Wegfall vieler kleinerer Einsätze zur Durchsetzung der Corona-Regelungen.

Insgesamt musste der KOD 10.714 Mal ausrücken. Davon entfallen 2.623 Fälle auf Gegenden außerhalb der Kernbezirke.

Zu den Kernbezirken zählen:

Innenstadt Ost

Innenstadt West

Südstadt

Südweststadt

Weststadt

Oststadt

Mühlburg

Einsätze in der Innenstadt: Werderplatz auf Platz 1

Einsätze in der Innenstadt | Bild: Screenshot@Sicherheitsbericht2022

In der Innenstadt war der KOD im Jahr 2022 zu 2.264 Einsätzen unterwegs. Ein Großteil der Einsätze fallen auf den Werderplatz (37,6 Prozent), das Umfeld des Hauptbahnhofes (25,4 Prozent) und die Nottingham-Anlage (13,4 Prozent). Laut Sicherheitsbericht gab es in den Innenstadtbezirken "fast täglich Bürgerbeschwerden über das Fehlverhalten von Radfahrenden, Passanten und dem Kraftfahrzeugverkehr."

Anzahl der Fahrrad-Unfälle steigt wieder

2022 wurden in Karlsruhe 9.310 Verkehrsunfälle erfasst. Das sind zwar etwa 250 mehr als im Vorjahr, aber weit weniger als noch 2019 (11.314). Auffallend ist auch die Zahl der Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Radfahrern. Diese sank im Zeitraum 2018-2021 von 591 auf 514. 2022 klettert die Zahl wieder auf 697 Unfälle.

In Karlsruhe besitzen 140.349 Personen im Jahr 2022 ein Auto. Insgesamt sind in Karlsruhe 181.598 Kraftfahrzeuge (Lkw und sonstige, Krafträder, Autos) gemeldet.

Tiere werden häufiger ausgesetzt

2022 wurden vom Ordnungsamt sechs Hunde beschlagnahmt. Sie gehörten sogenannten Kampfhunderassen an, die nur unter bestimmten rechtlichen Voraussetzungen gehalten werden dürfen. Je nach Schwere eines Vorfalls kann das Amt neben der Beschlagnahmung eines Tieres auch durch ein mahnendes Schreiben oder das Anordnen der Leinen- und Maulkorbpflicht eingreifen.

Auffällig: Die Karlsruher Bürger haben ein Auge auf ihre vierbeinigen Freunde. Insgesamt 227 Anzeigen und Beschwerden über mögliche Missstände bei der Tierhaltung gingen im Jahr 2022 ein.

(Symbolbild) | Bild: Patrick Pleul

Stark erhöht haben sich auch die Fälle ausgesetzter Tiere. 2018-2020 kam es zu je zwei Fällen. 2021 waren es vier Fälle und 2022 sogar schon sieben Fälle. Dabei steht ein Fall nicht für ein ausgesetztes Tier, sondern für ein Vorkommnis. In den sieben Fällen 2022 wurden insgesamt 1 Meerschweinchen, 12 Kaninchen, 2 Katzen und 3 Hunde ausgesetzt.