Der Jahreswechsel steht vor der Tür und viele Bürger in und um Karlsruhe wollen das neue Jahr gebührend in Empfang nehmen. Und auch wenn es in der Silvesternacht etwas wilder zugeht, gibt es Regeln, an die man sich halten sollte.

Damit das neue Jahr nicht in einem Fiasko endet, fasst ka-news.de alles Wichtige rund um die letzte Nacht des Jahres zusammen.

Feuerwerksverkauf in Karlsruhe

Anders als in den vergangenen Jahren, als Corona das Leben bestimmte, gibt es dieses Jahr kein Verkaufsverbot für Feuerwerk. In Supermärkte, Discounter oder Baumärkten können also wieder Raketen, Böller und Batterien gekauft werden.

Raketen und Böller dürfen jetzt im Handel verkauft werden. | Bild: Christophe Gateau/dpa

Feuerwerksartikel werden zwischen dem 29. Dezember und 31. Dezember verkauft und dürfen nur an Silvester und Neujahr verwendet werden. Laut der Deutschen-Presse-Agentur (DPA) rechnet der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) mit einem Umsatz von etwa 120 Millionen Euro - ungefähr so viel wie vor der Pandemie.

Feuerwerkskörper im Verkauf müssen zuvor von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) oder einer vergleichbaren europäischen Behörde zugelassen sein. Die BAM empfiehlt zudem, Feuerwerk nicht im Ausland zu kaufen. Käufer müssen mindestens 18 Jahre alt sein.

Regeln zum Abbrennen von Feuerwerkskörpern in Karlsruhe

Das Zünden von Raketen und Batterien vor der Haustür auf der Straße stellt in wenigen Fällen ein Problem dar. Allerdings gilt vor Kinder- und Altenheimen, Krankenhäusern und Kirchen aus Lärmschutzgründen ein generelles Böllerverbot.

In Tübingen wird in der Altstadt das Schild einer Feuerwerkskörper-Verbotszone aufgestellt. | Bild: Marijan Murat/dpa

Kommunen haben außerdem die Möglichkeit, für bestimmte Bereiche ein Böllerverbot auszusprechen. In Karlsruhe sind das in diesem Jahr - wie in den Jahren zuvor - der Marktplatz sowie der Schlossvorplatz. Ordnungsamt und Polizei wollen dafür sorgen, dass das Verbot eingehalten wird. Schilder sollen zudem auf die Verbotszone aufmerksam machen.

Zwar gilt auf dem Marktplatz ein Verbot für Feuerwerkskörper, eine spektakuläre Lichtershow soll aber dennoch geboten werden. Zwischen 21 Uhr und 1 Uhr soll die Fassade des Weinbrennerhauses angestrahlt werden. Die Lichtinstallation "Flashlines" kann von Passanten sogar über das Smartphone mitgestaltet werden.

Dieses Jahr bleibt die Turmberg-Plattform in der Silvesternacht geöffnet. Allerdings gilt hier ein generelles Böllerverbot und auch die Zufahrt mit dem Auto ist verboten. Die Plattform ist für maximal 500 Menschen geöffnet. Die Turmbergbahn fährt. Mehr Infos zu Silvester auf dem Turmberg gibt es hier.

Nach dem böllern, aufräumen

Nach der Party sollte es dann ans Aufräumen gehen. In einer Pressemitteilung macht die Stadt Karlsruhe darauf aufmerksam, dass grundsätzlich alle die Straßen und öffentliche Plätze verschmutzen, selbst für deren Reinigung sorgen müssen. Feuerwerksreste können nach dem Abkühlen im Hausmüll entsorgt werden.

Und jetzt? Die Reste vom Silvester-Feuerwerk liegen mancherorts wochenlang auf den Straßen herum. | Bild: Judith Michaelis/dpa-tmn

Zusätzlich sollte Rücksicht auf Tiere und Umwelt genommen werden. Feuerwerk sollte deshalb mit mindestens 1.000 Metern Abstand zu Schutzgebieten und Grünanlagen, in denen sich Wildtiere befinden, abgebrannt werden. In Naturschutzgebieten und Natura 2000-Gebieten ist Feuerwerk generell verboten.

Bei Verstoß drohen laut bußgeld-info.net Geldstrafen und in schweren Fällen sogar Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren.

Verstoß Strafe ordnungswidriges Auslösen eines Feuerwerks der Kategorie 2 (Silvesterfeuerwerk) bis zu 10.000 Euro erwenden, Betreiben oder Herstellen von nicht zertifizierten Feuerwerkskörpern bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe oder bis zu 50.000 Euro Gefährdung von Leib und Seele oder fremder Objekte von bedeutendem Wert mit explosionsgefährlichen Stoffen bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe

Sicheres Verwenden von Feuerwerk

Vor dem Zünden von Böllern oder Raketen sollte die Gebrauchsanleitung aufmerksam gelesen und eingehalten werden. Prinzipiell sollten folgen Tipps befolgt werden um Verletzungen zu vermeiden.

Nur Feuerwerkskörper verwenden, die optisch keine Mängel haben

Fehlgezündete Feuerwerkskörper und Blindgänger nicht wieder anzünden, sondern entsorgen.

Feuerwerkskörper nur auf ebenen und freien Flächen abbrennen

Immer einen Schutzabstand von acht Metern zu Personen und Gebäuden einhalten

Die pyrotechnische Industrie rechnet mit einem Umsatz von etwa 120 Millionen Euro. | Bild: Lars Klemmer/dpa