Karlsruhe Sichere Wege für Spaziergänger: Baumfällarbeiten im Hardtwald

Zur Sicherheit von Waldspaziergängern sorgt das städtische Forstamt für die Entfernung von abgestorbenen und instabilen Bäumen in Wegrandnähe im Hardtwald. Durch die schonende Bewirtschaftung des Karlsruher Stadtwalds wurde der Überlebensraum einer Urwaldreliktart gesichert, die am liebsten in alten Buchen wohnt.