Pamela Reif, Influencerin und Model aus Karlsruhe, muss aktuell einen Shitstorm über sich ergehen lassen. Wie mehrere Medien berichten, reagierten viele Fans der 26-Jährigen wütend auf eine Aussage, die Reif auf ihren Social-Media-Kanälen postete. Das Video ist inzwischen gelöscht und Reif hat sich für die Aussage entschuldigt.

"Wieso sehe ich damit aus wie eine Transe?"

Doch was war vorgefallen: In einem Video, in dem die Karlsruherin einen sogenannten "Glow-Filter" testete, sagte sie: "Wieso sehe ich damit aus wie eine Transe? Nichts gegen Transen, aber ich dachte, ich sehe damit voll schön aus." Ihre Fans reagierten erbost.

"Einfach ein bisschen Transfeindlichkeit. Wenn einem so was rausrutscht, dann nur, weil man das Wort sonst auch benutzen würde", zitiert rtl.de einen Follower, der das Video kommentierte. Ein weiterer Kommentar: "Du bist Vorbild mit der Reichweite, ob du es sein willst oder nicht."

Pamela Reif entschuldigt sich in ihrer Insta-Story. | Bild: Screenshot/Instagram-Story

Andere Fans nehmen das Fitnessmodel derweil aber auch in Schutz. So schrieb ein Fan beispielsweise: "Jeder Mensch macht Fehler – und viele wollen Drama. Deine Aussage war nicht böse gemeint, dass wissen alle."

Karlsruhe Prozess um Schleichwerbung: Influencerin Pamela Reif verliert erneut vor Karlsruher Gericht Das könnte Sie auch interessieren

Kurze Zeit später war das "Shitstorm-Video" gelöscht und Reif postete eine Entschuldigung. Unter anderem in ihrer Instagram-Story sagt sie in einer Videobotschaft: "Es tut mir von Herzen leid, dass das Face-Filter Video (habe gesagt, dass er mein Gesicht aussehen lässt, wie eine Transe) so unglaublich falsch wirkt. So war das in keiner Sekunde gemeint und meine echten Follower wissen, dass ich absolut gar nichts gegen Schwule, Transfrauen oder oder oder habe."