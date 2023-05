Karlsruhe vor 1 Stunde

Sexueller Übergriff in der Innenstadt: Kriminalpolizei sucht nach Zeugen

Nach Angaben der Polizei ist eine 40-jährige obdachlose Frau am Freitagabend, 26. Mai, Opfer eines sexuellen Übergriffs in der Karlsruher Innenstadt geworden. Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.