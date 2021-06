vor 35 Minuten Karlsruhe Sexuell genötigt und Passanten bedroht: 28-Jähriger löst zwei Polizeieinsätze in Karlsruhe aus

Wie das Polizeipräsidium in einer Pressemitteilung informiert hat am vergangenen Wochenende ein 28-Jähriger gleich zwei Polizeieinsätze in Karlsruhe ausgelöst. Am Freitag, da er einen 16-Jährigen in der Günther-Klotz-Anlage unsittlich berührte, am Samstag, weil er mit einer Softair-Pistole an einer Rheinstettener Haltestelle zwei Menschen bedrohte. Den Mann erwarten nun Anzeigen wegen sexueller Nötigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz.